台湾佳丽被阻上台？台外交部谴责大陆打压

台湾外交部星期三（9月14日）谴责中国大陆在国际活动上打压台湾代表，导致代表台湾参加亚洲环球小姐选美的女性高曼容在活动上无法受邀上台。

据台湾《自由时报》报道，2022年世界创新与科技大会（WCIT）星期二在马来西亚槟城举办。桃园市政府资讯科技局长余宛如出席开幕仪式，但她称，自己亲眼见到高曼容在活动上被打压。

余宛如称，当时各国参加亚洲环球小姐比赛的佳丽纷纷受邀上台，用自己的语言向大会来宾打招呼，但台湾代表高曼容要上台时突然被阻拦，无法上台。

余宛如称，起初不知道原因，直到她看见所有的佳丽都上台、挥舞着自己国家的国旗时，才得知中国大陆在最后一刻向马来西亚主办单位施压，“大会被迫不让台湾佳丽上台”。

网络上还流传高曼容因被阻止上台落泪的照片，引起台湾网民关注。

台湾外交部星期三对此事表示至感不舍，批评中国大陆在国际场域打压台湾人民和民间活动，并称，对马来西亚主办单位屈服于大陆威慑所作的决定表达高度不满与遗憾，已指示台湾驻马来西亚代表处向主办单位表达严正抗议。

台湾外交部称，中国大陆施压马来西亚主办单位禁止台湾佳丽手持台湾旗帜上台，甚至出手阻止，凸显中国大陆政府持续打压台湾人民的“粗暴行径”，还强行要求国际社会接受其“片面主张”。

台湾外交部强调，台湾人民在国际上有权展示自己的旗帜，彰显自己的认同。台湾外交部支持高曼容并鼓励其他台湾民众透过个人专才持续在国际场域为台湾发声，展现台湾良善的力量。

“世界创新与科技大会”由马来西亚电脑及多媒体业公会主办，是“世界资讯科技及服务联盟”（WITSA）的年度系列活动之一，于1978年在西班牙巴塞罗那（Barcelona）首次举办，汇集世界各国科技专才与会，享有“资讯界奥林匹克”的美誉，每年均有台湾政府及民间单位派员参与。