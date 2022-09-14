名创优品被指IPO文件造假 或面临集体诉讼

中国生活用品连锁店名创优品（Miniso）被指IPO文件涉及造假和欺骗，可能面临美国投资者的集体诉讼。

综合网媒“香港01”和香港金融媒体“Fortune Insight”报道，美国加州圣地亚哥律师事务所Robbins Geller Rudman & Dowd LLP星期一（9月12日）称，名创优品的股东拟于今年10月17日前任命该事务所为代表，即首席原告，对名创优品进行集体诉讼。

名创优品被指美国IPO文件涉及虚假、具误导性和存在未披露的内容，公司本身、部份高层及董事，以及公司在美国的代表及IPO承销商也遭指控违反《证券法》。因此，股东计划对上述各方作出集体诉讼。该法律事务所指出，名创优品披露的分店数量远低于实际的店铺数量，质疑名创优品隐瞒真实的成本金额，并没有如实披露公司的商业模式。

集体诉讼声明也指控，名创优品以及包括其董事长在内的被告，可能参与有计划的异常和不明确的交易，而其中至少一项可能令名创优品面临违反与中国当局的合同的风险，以及立即大幅降低其特许经营费。

此外，新奥尔良的律师事务所Kahn, Swick, & Foti, LLC以及纽约的Pomerantz LLP陆续称，将代表名创优品的投资者向该公司索偿，并调查内容涉及名创优品及其高层和董事是否进行证券欺诈或其他非法商业行为。

美国律师事务所提交的集体诉讼书还提到，沽空机构杀人鲸资本（Blue Orca Capital）早于7月底发表报告，指控名创优品谎称旗下99%中国分店由独立加盟商经营，但经过七个月的调查后发现，620间名创优品分店实际上是由公司高层或董事长密切相关的内部人士拥有或经营，并非名创优品所称的“轻资产、高利润模式”。报告认为，有压倒性的证据表明名创优品在核心业务方面误导了市场，是一个处于严重危险中的品牌。

但名创优品其后反驳，该沽空报告的指控毫无依据，报告中“620多家”门店由“名创优品行政人员或与主席有关连的人士注册”的指控失实。名创优品还称，公司董事会考虑采取适当行动以保护所有股东的利益，决定成立由独立董事徐黎黎、朱拥华及王永平所组成的独立委员会，旨在监督就该报告中相关指控所开展的独立调查工作，适当时会聘请独立专业顾问协助独立调查。

另外，名创优品上月中经官方微博发声明称，集团于全球化发展初期曾以自居“日本设计师品牌”作宣传而引发广大网民的讨论及批评，对消费者造成情感伤害。集团对此感到自责并郑重道歉，答应于2023年3月前完成“去日化”整改。名创优品强调，由始至终是一间中国企业，要做堂堂正正的中国品牌，称集团未来会将中国文化和潮流元素融入产品，弘扬中国文化，代表中国零售品牌在全球消费市场深耕拓展。