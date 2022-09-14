东亚银行高管涉受贿被拘 知情人士称牵连甚广

东亚银行在中国大陆的一名高管涉嫌受贿罪被刑事拘留，有知情人士称本案牵连甚广，但银行方面称此事纯属个人行为。

据财联社星期二（9月13日）报道，东亚银行（中国）（以下简称东亚中国）行长助理兼华北区区长陈智仁因涉嫌非国家工作人员受贿罪，已于今年7月19日被警方刑事拘留，现羁押在北京某看守所。

知情人士透露，陈智仁被调查的具体原因与银行贷款有关，“牵连甚广”。与东亚银行（中国）同在东亚银行旗下的东亚前海证券是否也会被波及，需进一步观察。

据《中国证券报》报道，东亚中国相关人士星期三（9月14日）回应财联社的报道称，根据银行目前掌握的资料，这次事件纯粹涉及个别员工的个人行为。东亚银行设有严格的内部监控机制，事件对东亚中国的贷款业务并无影响，也不涉及东亚前海证券。

公开资料显示，东亚银行是老牌港资银行，它于2007年初在大陆注册成立的全资附属银行，为客户提供全面的批发银行、个人银行、财富管理和投资服务。

天眼查显示，除了100%控制东亚中国，东亚银行投资的公司还有东亚前海证券、国通信托以及跨境银行间支付清算公司等，旗下共有分支机构32家。

今年48岁的陈智仁1996年加入东亚集团，后担任东亚银行北京分行行长，2018年起任东亚中国行长助理兼华北区区长，在东亚银行任职已有26年。