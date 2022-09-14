台湾320万人未打第二剂 专家：再不提高接种率每周死亡将破百

台湾大学公共卫生学院教授陈秀熙分析台湾冠病疫苗接种数据时称，台湾还有320万人未完成基础剂接种，如果再不提高接种率，预测疫情高峰下每周死亡人数将破百。

据台湾联合新闻网报道，陈秀熙星期三（9月14日）在防疫记者会上称，台湾还有320万人未完成基础剂接种，主要分布在三大族群：65岁以上长者有62万人、50到64岁有60万人以及未满12岁儿童有163.6万人。同时有260万人只打完基础剂，50到64岁有49万人、65岁以上有近35万人。

陈秀熙说，没有完整接种者如果感染冠病，较容易发生重症、死亡、长冠病。如果再不加强接种基础剂和追加剂，预估未来疫情高峰每天4.1万人确诊的情况下，每周死亡人数可能达到176人；若能提高接种率，可降低到每星期19人至53人之间。

他还说，不论什么年龄层，感染过都还可以再打疫苗，这样即使再次感染，绝大多数都会是轻症，发生长冠病的概率也很低。

另据台湾疾病管制署统计，台湾今年已有570万人确诊冠病，致9475人死亡。最新超额死亡统计显示，6月超额死亡率43%，7、8月降低至24%、21%，整体死亡数在减少。

6月超额死亡率中冠病死因占62%，非冠病死因占比8%；到了8月，超额死亡率中非冠病死因占比增为72%，冠病死因占比只剩下28%。对此，陈秀熙说，死因比例的反转，是医疗资源需要调整的信号。

陈秀熙还说，现在世界各国应对疫情的思维，已经从大流行转变为地方流行，关注重点已从确诊数目，转换到预防重症死亡。这也符合他的分析，加强接种基础剂和追加剂疫苗，不但有助于预防重症死亡，也能节约医疗资源，以免挤占其他疾病的治疗资源。