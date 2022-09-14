IEA称全球石油需求受到中国封控措施拖累

国际能源署（IEA）表示，中国经济时不时面临冠病疫情封控，令中国的石油需求疲软，其影响超过了世界其他地区原油需求强劲的影响，进而将抑制今年的石油需求增长。

据《华尔街日报》报道，IEA于星期三（9月14日）在发布的报告中，将今年中国的石油需求预期降低了每日40万桶，至每日1500万桶，比去年减少每日42万桶。这家总部位于巴黎的机构将2023年中国的需求预期降低了每日30万桶，但仍预计随着疫情限制的放松，需求将上升至每日1600万桶。

全球第二大经济体中国在石油需求方面正成为落后者。在其他国家中，尽管通胀高企，利率上升，且经济增长放缓，但石油需求仍意外强劲。IEA表示，美国的石油需求比预期的要强，中东的需求也很强劲，炎热的气温促使石油发电的需求高于平均水平。

同时，在欧洲，由于俄罗斯停止了通过北溪管道的天然气供应，天然气价格飙升，随着发电厂转向原油这一更便宜的能源，石油需求的增加量超过预期。IEA表示，在截至2023年3月的六个月里，这一趋势应该会使每日石油需求增加70万桶，比上个月的报告中预期的每日需求增加量高出大约15万桶。

据报道，多数国家已经完全取消了疫情时期的出行限制措施，而中国继续实施“动态清零”防疫政策，一旦出现新病例即采取严格封控，这削弱了经济增长和石油需求。IEA说，中国国内石油需求受封控的影响最大，并将中国国内每日石油需求预测下调了89万桶。

尽管如此，IEA表示，中国的需求疲软正被其他地方的强劲需求所抵消，对全球石油平衡的影响应该有限。该机构将2022年全球每日石油需求增长预期略微降低了10万桶，至每日200万桶。IEA预计今年的每日总需求为9970万桶，与上个月的预期一致。

该机构将2023年的石油需求增长预期维持在每日210万桶不变，对总需求的预期也不变，为每日1.018亿桶。

对经济增长和石油需求疲软的担忧在最近几个月拖低了油价。作为国际油价基准的布伦特原油在过去三个月中下挫了25%。

IEA称，油价下跌也在削弱俄罗斯的石油出口收入，该国8月份收入减少了12亿美元，至177亿美元。今年早些时候，油价飙升使俄罗斯的石油收入大幅增加，尽管该国的出口量有所减少，这种情况令人担心西方的制裁并没有产生预期的效果，即削弱俄罗斯用于乌克兰战争的资金。