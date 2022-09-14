北京官方称学校仍是首都疫情防范重点

中国首都北京市的高校近日暴发聚集性疫情，北京官方强调，目前学校仍是首都疫情防范重点，要以快制快做好疫情处置，打赢校园疫情歼灭战。

综合央视新闻和澎湃新闻报道，北京市疾控中心副主任刘晓峰星期三（9月14日）在疫情防控工作新闻发布会通报，截至星期三，中国传媒大学聚集性疫情累计报告感染者44例。其中，学校学生及工作人员40例，关联病例四例。

北京市政府新闻发言人徐和建则在记者会上说，当前学校仍是首都疫情防控的重点，要进一步压紧压实四方责任，认真执行国家第九版防控方案，按照“快、严、准、细、实”的要求，防松紧、堵漏洞、控风险，以快制快做好疫情处置，打赢校园疫情歼灭战，确保人民群众身体健康和生命安全，确保首都安全。

徐和建要求加快流调溯源、排查管控、判密转运等各个环节。该集中隔离的一定要集中隔离，该居家健康监测的坚决居家，医院发热门诊要严格按照防疫规范指引操作，充分发挥哨点作用，防止风险扩散。

他也要求严格落实学校主体责任和师生员工个人责任，加强校园防疫管理，做好返京返校新生入校防疫和疫苗接种工作；保持安全社交距离，避免在人员密集场所停留，做好集中医学观察点管理与服务，加强人文关怀，备齐医疗物资，做好环境消杀，垃圾处理等各项工作；建立重点密接人员台账和重点关怀人员台账，线上线下多种方式做好心理疏导和心理干预。