下午察：当“村支书强奸案”遇上“方舱隔离”

有关江西鹰潭一名12岁女孩在父母被隔离期间被村支部书记强奸的消息星期二（9月13日）上午开始在网上疯传，引发舆论一片哗然。“父母方舱隔离12岁女童遭强奸”相关话题也一度冲上微博热搜，达到近500万阅读量。

当地公安局当晚以一纸通告证实确有强奸案，却避重就轻称“网传受害人父母在方舱隔离”是谣言，再次引爆舆论。许多网民留言怒指，重点在强奸，不在方舱。

同时，也有不少网民进一步质问，这样的恶性事件是如何发生的？受害人父母不在方舱，那么是否在隔离？是否因疫情原因而无法监护间接导致孩子受到伤害？

网传的强奸案

当天在网络疯传的消息称，江西贵溪天禄镇流桥村一名12岁的女童于中秋节当日遭52岁村支书强奸，并描述了“昨晚女孩父母忽然就特别暴躁，要冲出方舱，被公安拦住了”，“女孩回家后一身血，家人询问出来的，后报案处理”等细节。

一个叫“陆火Media”的自媒体查证了这一消息，并称案发时，女童的父母确实在方舱隔离，现在已经回家了。

另一自媒体法度Law则向当地镇政府工作人员求证得知：该案件已移交给司法处理了，到时候，派出所会将处理情况统一通报。

关于涉案村支书的背景，财新网引述一名曾在流桥村担任村干部的人士透露，涉嫌强奸的嫌疑人刘某为村支书刘亮宗，约为初中文化程度，“此前在鹰潭做生意，比较有钱。”去年5月左右，在前任村支书辞职后，刘亮宗才任现职，此前其并不常在流桥村居住，冠病疫情以来，刘亮宗在村里居住较多。

涉案人江西贵溪天禄镇流桥村村支书刘亮宗也是贵溪市人大代表。（互联网）

官方信息显示，刘亮宗除了担任村支书一职外，还是贵溪市人大代表。“鹰潭人大发布”微信公号本月4日的一则文章说：面对突如其来的疫情，贵溪市人大代表刘亮宗不等不靠、主动作为，第一时间组织村干部做好核酸检测、通知宣传和消毒消杀等工作，坚持“应检尽检、应管尽管、应隔尽隔”，确保疫情防控工作有力有序进行。

不过，这篇文章在案发后已被撤下。

此外，天眼查还显示，刘亮宗于今年3月起成为贵溪流桥力富建筑劳务有限公司法定代表人，公司由流桥村集体经济股份合作社100%控股。

翻车的通报

贵溪市公安局9月13日晚在官方微信“贵溪公安”通报，贵溪市天禄镇于9月10日（中秋）发生一起强奸案。公安机关接警后迅速将犯罪嫌疑人刘某某抓获，目前已依法对其刑事拘留并向检察机关提请批准逮捕。

这则通报还说，“针对网传受害人父母在方舱隔离，警方查明受害人父母从未进过方舱。警方呼吁：不信谣、不传谣、不编造传播涉及受害人隐私信息，避免对受害人造成二次伤害。”

当地警方通报说，“针对网传受害人父母在方舱隔离，警方查明受害人父母从未进过方舱。警方呼吁：不信谣、不传谣、不编造传播涉及受害人隐私信息”，被网民痛批玩文字游戏。（微博）

这一则简短的通报瞬间点燃网民怒火。通报未提及事发地点、受害者情况、嫌疑人刘某某的身份等信息，却偏偏用了一半篇幅强调父母“不在方舱”，被网民批评是在玩文字游戏。

不少网民在这则通报下反问，“原来这件事的重点在于父母没有进过方舱”？还有心思缜密的网民留言说，如果父母没有隔离，请写明“未隔离”，而不是“未进方舱”。

有大V分析说，不是每个地方都有方舱，普通人对“隔离点”的性质很难作出精准专业的表述，但方舱已经是一种隔离符号，核心涵义和隔离点是相同的。

网民其实就想知道，受害女童的父母当时在哪里，到底是不是处于“隔离状态”？他们作为监护人，为什么会出现监管缺位？

但警方通报却死死抠住“方舱”字眼作为掩护，对实质问题避而不谈，更令网民疑窦丛生。

疫情的“次生灾害”

“村支书强奸未成年案”的事发地江西鹰潭8月10日出现新一轮冠病疫情，此后辖下贵溪（县级）市成为疫情重点地区，连续多日新增确诊病例和无症状感染者。当地从8月10日起开始实行静态管理，至今未有解除的消息。

也就是在这段静态管理期间，同一个地方，一对父子8月下旬因想参加岳父及外公的葬礼，以买菜为由外出，结果被行政处罚，引发舆情声讨是否“太不近人情”。

疫情已经发生两年多，中国仍然坚持“动态清零”政策，但地方政府在执行时往往采取“一刀切”和“层层加码”的方式，令疫情管控乱象丛生，衍生出不少次生灾害，民众对防疫的抵触情绪也渐渐增加。

单今年以来，就出现了因核酸证明问题在院外等待两小时而流产的孕妇，突发哮喘却因防控停诊未能及时救治的医院护士，拨打120紧急求助电话却得不到除颤仪急救的哮喘患者，持黄码而无法就医的70岁老父亲等多起极端案例。

而幼童被迫与父母分开隔离，大白在居民家中随意消杀，以及吉林、贵州等地的封控居民因缺乏物资不得不在网上求救的消息，更频频占据微博热搜头条。

今年5月在网上热传的一段视频显示，江苏徐州一居所被入户消杀，两三个大白对着打开的冰箱、地板、电视、沙发上喷大量消毒剂。（视频截图）

不难理解，这起发生在静态管理期间的强奸案，网民自然也会质疑是否和疫情管控失当相关？是否也属于疫情的“次生灾害”？

“强奸案”和“动态清零”的讨论边界？

面对强奸案带来的汹涌舆情，《环球时报》前总编辑胡锡进当天发文说，从警方通报看，原信息中至少有部分内容是编造的，他揣测“不排除发布者有带节奏，误导公众的用意”。

他还强调，中国社会怒向强奸犯罪的态度是非常鲜明的，不该编造强奸案发生的环境信息，以此作为开展公共政策博弈的手段。



言下之意，中国不会因为受害人父母是否在隔离，就对强奸案的量刑定罪发生变化。但网民可能会问，是否只要强奸案能得到公正公平的审判，即使父母受疫情影响是事实，也无需再深究？

中国网民对这一起强奸案的愤怒是显而易见的。一方面源于案件本身，“强奸罪”已很刺眼，“村支书”和“未成年”这一对极不平等的主体更加让人发指。

但另一方面，对这起案件发生的原因，父母是否因隔离而无法及时行使监护权，网民也有着相当程度的担忧，而这种担忧并非无中生有，这和他们过去两年多所看到所经历的一切是息息相关的。

疫情防控已成为大部分中国民众生活的一部分。图为今年3月上海复旦大学第二附属学校师生接受核酸采样。（新华社）

疫情防控已成为大部分中国民众生活的一部分，也是舆论场绕不开的焦点话题，如果强行避开这一事实，试图将疫情排除在讨论范围外，硬生生的堵住民众对防疫感到不满和疲惫的情绪出口，恐怕最终无法化解舆情，反而会火上浇油。