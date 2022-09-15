中国国常会核准两个核电项目

中国国务院常务会议决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，要求确保绝对安全。

据中新社报道，中国国务院总理李克强星期二（9月13日）主持召开国务院常务会议。

为提升能源保障能力和促进绿色发展，会议决定，核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管，确保建设和运行安全万无一失。

另外，会议提出，制造业是实体经济的根基，市场主体当前困难较大，要按照中共中央、国务院部署，加大纾困政策力度。对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的所得税等“五税两费”，9月1日起期限届满后再延迟四个月补缴，涉及缓税4400亿元（人民币，下同，约888亿新元）。同时，对制造业新增增值税留抵税额即申即退，到账平均时间压缩至两个工作日，预计今年后四个月再为制造业企业退税320亿元。

会议决定，对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款。人民银行按贷款本金的100%对商业银行予以专项再贷款支持。专项再贷款额度2000亿元以上，尽量满足实际需求，期限1年、可展期两次。同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。

会议提出，要加力稳定外贸外资。一是支持保订单拓市场。强化外贸企业用能、用工、物流等保障，必要时全力予以支持，确保履约。把外经贸发展专项资金加快用到位。加强出境参展、商洽等服务保障。二是推动外贸新业态更大发展，抓紧新设一批跨境电商综合试验区等，更大力度支持海外仓建设。三是提升港口集疏运和境内运输效率，确保进出口货物快转快运。保障产业链供应链稳定。持续清理口岸服务不合理收费。四是强化要素保障，推动一批重点外资项目尽快落地。进一步便利外企商务、技术人员及家属出入境。五是压实外贸外资大省责任，更好发挥挑大梁作用，有关部门要加强协调和服务。

会议还提出，中国电子电器产业规模大、吸纳就业多，要用“放管服”改革举措激发更大活力。一是对一批安全风险低、技术条件成熟的产品取消强制认证、电信设备使用许可，便利产品进入市场。二是全面清理制造业产品上市的不合理限制，在确保安全前提下优化简并生产许可等。精简整合节能、绿色等评定认证，构建全国统一认证体系。三是压实监管责任，对关系生命财产安全的做好重点监管。