美参议院外委会通过《台湾政策法案》

旨在加强美台关系的《台湾政策法案》，星期三（9月14日）在美国参议院外交关系委员会获得通过，下来将交由参议院全体议员来审议。

综合路透社和美国之音报道，委员会是以17票支持，五票反对获得通过。台湾《联合报》报道，投下反对票的委员会成员为民主党籍的墨菲（Chris Murphy）、马基（Edward Markey）、范霍伦（Chris Van Hollen）、沙茨（Brian Schatz），以及共和党籍的保罗（Rand Paul）。

根据这项法案，美国将在四年内为台湾提供45亿美元（63亿新元）的安全援助，并支持台湾参与国际组织。

不过，参议院外委会通过的法案，在涉及台湾地位的象征性条款上与原先版本有所不同，包括以等同于“主要非北约盟友”的地位来对待台湾，而不是直接赋予台湾这一地位；在TECRO更名为“台湾代表处”方面，从“授权”改为“国会建议”性质；以及不再要求美国在台协会驻台北负责人的任命获得参议院批准。

原先版本将台湾指定为“主要非北约盟友”，并提升派驻对方代表的地位，以“台湾代表处”的名称，取代目前的“驻美国台北经济文化代表处”（TECRO）；“美国在台协会”（AIT）台北办事处处长也将改称“代表”，同时要求此一职位必须经过参议院确认。在参议院外委会表决之前，拜登行政当局对这些象征意义很大的条款表达关切。

除了参议院之外，法案也必须在众议院获得通过，并由总统拜登签署成法。如果法案被否决，只要获得足够美国国会议员的支持，否决权可以被推翻。