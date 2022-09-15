澳门赌牌“七争六” 云顶时隔21年再竞投

澳门新赌牌公开竞投星期三（9月14日）结束，除现有六大博彩企业外，马来西亚云顶集团时隔21年，以GMM股份名义递交标书，令澳门赌牌掀“七争六”战局。

综合香港《信报》《明报》《星岛日报》等报道，澳门新赌牌公开竞投14日下午5时45分截标，除永利澳门在星期二（13日）率先投递标书外，另五家博企金沙中国、新濠、澳博、美高梅中国和银河娱乐14日也通过旗下公司投递标书。其中，银河娱乐副主席吕耀东、澳博主席何超凤、联席主席“四太”梁安琪、新濠主席兼行政总裁何猷龙、美高梅中国联席董事长何超琼和金沙中国总裁王英伟，均亲自到场递交标书。

澳门这次赌牌公开竞投将批出六个赌牌，期限为10年，预计今年底前能批出新赌牌，并自2023年1月1日起生效。

澳门在21年前首次公开竞投赌牌时，吸引多达21家公司提交标书。虽然这次投递标书公司远较当年少，但也非绝无竞争性。

在六家现有博企相继入标后，马来西亚云顶集团由同系公司GMM的代表到场递交标书。翻查澳门商业登记资料显示，GMM的三名行政管理人员包括云顶集团主席林国泰、云顶马来西亚总裁李忠仁和云顶马来西亚财务总监许佩蓉（Koh Poy Yong，音译），注册资本为100万澳门元（约17万3928新元）。

GMM代表陈姓女子在递交标书后称，林国泰过去两年曾到澳门实地考察，这次原定亲自到澳门投递标书，但因隔离政策和公务安排而未能成行。GMM对宏观环境具有信心，希望通过竞投赌牌，为澳门的赌业带来新冲击。

澳门博彩业目前是“六分天下”的格局，赌牌正牌牌照分别由澳博控股、永利澳门以及银河娱乐持有，这三家正牌牌主各自转批给美高梅中国、新濠及金沙中国三个副牌牌主。

2022年，澳门博彩业迎来近20年最大变革，旧的《博彩法》已实施近20年，六大博企的博彩批给经营合同原定于6月26日到期，目前已获澳门特区政府延长至今年底，2023年1月1日起将按照新《博彩法》进行新的博彩行为。

新《博彩法》规定，新一轮赌牌批给上限六个，禁止转批给，批给期不多于10年，最多可延长三年。