蔡英文吁台湾维持半导体战略优势

台湾总统蔡英文强调，半导体产业是打造台湾成为全球经济主力计划的核心，未来将在产官学研共同合作下，培育人才、开发技术，以维持台湾在此领域的战略优势。

据台湾总统府官网新闻稿，蔡英文星期三（9月14日）出席“SEMICON Taiwan 2022 科技菁英领袖晚宴”时，作出以上表述。

蔡英文说，国际半导体展今年迈入第27届，持续促进合作，并凸显最新的产业趋势与机会，不只对台湾而言是个重要的活动，也是全球半导体产业进步成长的关键驱动力。

她说，今年的国际半导体展，是自1995年举办以来最盛大的一次，参展厂商超过700家，摊位超过2400个，加上台湾半导体产业去年产值成长26.7％的出色表现，显示未来会更好。

蔡英文指出，半导体产业在近期面临前所未见的全球挑战下，持续蓬勃发展，其中包括供应链面临的不确定因素。新的挑战至今仍不断出现，使局势更为不稳定。但是，政府将一如过往，与产业界密切合作，以度过这个充满挑战的时刻。台湾一次次展现可以克服困难，并确保台湾半导体产业维持世界领先地位的弹性和韧性。

蔡英文说，半导体是未来科技的核心，无论是人工智慧、新世代通讯、电动车、自动驾驶以及智慧制造等，都需倚赖在场各家企业生产的晶片。她相信，藉由整个产业链的众多企业，台湾将能运用科技发展趋势，让台湾半导体产业再创高峰。