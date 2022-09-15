台媒体人称郭台铭为买疫苗被要求签不选总统切结书

台湾媒体人黄扬明声称，鸿海创办人郭台铭为采购冠病疫苗，被党政高层要求签署2024不参选总统切结书。总统府否认这一说法，黄扬明随后回应，若总统府认为他造谣，欢迎报案。

据台湾《联合报》报道，黄扬明星期一（9月12日）在直播节目上引述与郭台铭熟识的友人称，郭台铭去年为了购买BioNTech（BNT）疫苗，被党政高层要求签署2024不参选总统切结书。

台湾总统府发言人张惇涵星期三（14日）回应时说，总统府并未听闻此事，并呼吁爆料人士提出具体证据，证明是哪位党政高层要求郭台铭签下所谓的切结书。

张惇涵也称，错假讯息和奇怪传闻特别多，一下说总统蔡英文跟副总统赖清德大打出手，一下又说有党政高层要求郭台铭签承诺不选总统切结书，总统府呼吁各界切勿以讹传讹。

黄扬明之后在面簿上发文，强调郭台铭确实签署了一份不会参选2024总统的切结书，并说：“我的消息来源描述，郭台铭当时是被动签署这份文件，也就是‘被（党政高层）要求’，但郭董为了成就疫苗采购这件事，且他本已无意愿再参选总统，因此也就签了这样一份切结书。”

黄扬明也强调，在公开场合直播中说的话，他都会负起言论责任，不会回避。他也说：“我当然不能代替郭董描述他经历了些什么，但我的采访过程，让我认为我所描述的，应该与真实状况相去不远。”