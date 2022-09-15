海南三亚解除全域临时静态管理

海南省三亚市从星期四（9月15日）中午12时起，解除全域临时静态管理。

据“三亚发布”微信公号，三亚市疫情防控工作指挥部发布通告称，经综合研判，指挥部决定，即日起解除全域临时静态管理，逐步有序恢复正常生产生活秩序。

解除全域临时静态管理后，三亚市将开放超市、商场、理发店、餐馆（不开放堂食）等经营场所，开放室外公共场所，准予快递、外卖运营，恢复片区内公交车、有轨电车，私家车、出租车、网约车等正常通行。

不过，影院、酒吧、KTV、网吧、棋牌室等室内密闭经营场所暂不开放，暂不开放农贸市场，暂不开放渔业生产。全市不得举办线下大型会议、培训、演出、展览展销、广场舞等聚集性活动。养老院、儿童福利院、监所等实施封闭管理。红事缓办、白事简办。

另外，三亚市将保留社区（村、居）进出卡口，人员凭48小时内核酸阴性证明、扫地点码、测温通行，进入各类公共场所、乘坐公共交通工具等须持48小时内核酸阴性证明。返岗首日须持24小时内核酸阴性证明。

根据通告，三亚市高风险区将严格落实“足不出户、上门服务”，中风险区严格落实“人不出区、错峰取物”。天涯区和吉阳区疫情防控工作指挥部对9月12日以来有中高风险区的社区（村）开展风险研判，按照“一区一策”决定管控范围和措施。

