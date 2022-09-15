约20家大型跨国银行承诺出席香港11月金融峰会

约有20家大型跨国银行的高管不受防疫隔离措施的影响，承诺出席11月1日至2日举行的香港金融峰会。汇丰控股和渣打集团行政总裁已表明会出席上述为期两天的峰会。

彭博社引述不愿具名的知情人士报道，摩根士丹利行政总裁戈曼（James Gorman）和花旗集团行政总裁弗雷泽（Jane Fraser）准备赴港出席峰会，高盛集团、瑞银集团、摩根大通以及贝莱德集团（BlackRock）行政总裁芬克（Larry Fink）也受邀出席峰会。

知情人士称，华尔街许多高管的出席情况仍取决于香港是否取消对入境旅客的三天酒店隔离要求，但已有约20家公司承诺将派出至少一位高管与会。

据报道，香港计划举行一系列活动，其中包括上述金融峰会，旨在显示经过近三年严格防疫之后，这个金融中心准备对商界重新开放。香港还计划在10月底举办一场金融科技活动，11月初复办已停赛三年的香港国际七人榄球赛。

虽然定于四季酒店举办的香港金融峰会细节或因入境旅客限制存在的不确定因素面临调整，但上述高管预计将与香港监管机构人员会晤，并参与私人和公开论坛。

知情人士透露，各家银行已告知上述峰会主办单位香港金管局，他们不会接受高管的个人豁免，因为他们对被视为获得特权很敏感。去年，香港政府向好莱坞女星妮可·基德曼（Nicole Kidman）和摩根大通首席执行官迪蒙（Jamie Dimon）发放的豁免检疫引发了公众哗然。

瑞银集团、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利均不予置评。贝莱德集团则未立即回复彭博的置评请求。