安以轩丈夫陈荣炼被控83项罪涉349亿港元

台湾艺人安以轩的丈夫、德晋集团负责人陈荣炼被控犯罪集团等83项罪，涉案金额达349亿港元（62.53亿新元），案件将于12月5日开审。

据《澳门日报》报道，德晋集团负责人陈荣炼被控犯罪集团等83项罪，“赌底面”总转码数约349亿港元，至少赚取约15亿港元不正当利益，案件将于12月5日开审。

陈荣炼今年1月被澳门警方逮捕并羁押。根据初级法院排期，陈案已定于12月5日早上9时45分开审。他被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪。

控方案情指出，陈荣炼建立“德晋贵宾会”，至少自2014年起与众被告在各娱乐场经营“赌底面”，内部以“外底”或“星数”为暗号，以约定比例私下接受赌客“台底”投注，将“台面”赌注在“台底”以倍数加大，码佣亦加大两倍。为防避博监局监督和检查，集团会提交虚假财务报表。

集团又在澳门经营电话投注“快速电投”、“可视电投”，透过赌博网页及手机应用程式，将在菲律宾等地经营的赌博活动进行直播，让赌客在澳门和内地等不同地点进行电投赌博。

2021年11月27日，警方拘捕太阳城集团负责人周焯华，为免“德晋集团”受牵连，陈荣炼于12月将集团结业，并命人将部分文件烧毁，将主服务器移动硬盘的核心区域钻毁。