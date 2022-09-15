中国媒体指“动态清零已成为基本国策”是谣言

中国媒体指“动态清零已成为基本国策”属于谣言。

中国观察者网旗下“风闻”网站，星期三（9月14日）刊登来自“谣言bot”的文章，指一些地方媒体和医疗行业自媒体，包括一些地方卫健、疾控部门的新媒体账号发文称，动态清零将作为一项基本国策长期坚持下去，但“这一说法严重不实”。

相关稿件称，上述说法出自国家疾病预防控制局副局长常继乐之口，时间和地点是在9月7日的国务院新闻发布会上。

不过，“谣言bot”文章引述中国网资料称，当天的新闻发布会并不是由国务院举办的，而是“中国这十年”系列主题新闻发布会的其中一场，主题是中共十八大以来卫生健康事业发展成就。

根据文字实录，常继乐就新加坡《海峡时报》记者的提问做出回应。记者当时提问：“现在距离新冠疫情暴发已经有三年的时间了，中国当前的‘动态清零’政策是否与经济开放相冲突？‘动态清零’还会持续多长时间？既然超过90%的中国人民已经接种了疫苗，中国是否打算改变政策，与病毒共处？是否有相关的时间框架？”

常继乐回应时说，当前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，对于冠病病毒和疾病的认识还处在不断深化的过程中，还有很多的不确定性，疫情带来的风险和威胁仍然存在。“我们必须以坚定不移的战略定力，处理好短期和长期、局部和整体的关系，因时因地因势不断优化防控政策措施，高效统筹疫情防控与经济社会发展。”

常继乐的回答并没有出现“动态清零已成为基本国策”的说法。