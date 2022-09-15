港政务司长：香港与大湾区协同打造绿色创科产业链

香港政务司司长陈国基说，在迈向碳中和的过程中，香港与邻近的大湾区城市可以优势互补，协同发展，打造贯通上、中、下游的创科产业链，为国家迈向碳中和作出贡献。

陈国基星期四（9月15日）上午在Road to EcoCity–中国香港环保科技论坛2022暨环保科技创业大赛启动仪式致辞时，发表上述讲话。

据香港政务司司长官网新闻稿，为了应对气候危机，中国国家主席习近平早在2020年9月宣布，中国将力争在2030年前二氧化碳排放达峰，并在2060年前实现碳中和。中国去年公布《十四五规划纲要》，勾划出有关应对气候变化的主要目的和要求。

陈国基说，香港也致力争取在2050年前实现碳中和，并在2035年前将自身的碳排放量从2005年的水平减半。港府更在去年10月发表《香港气候行动蓝图2050》，订下“净零发电”、“节能绿建”、“绿色运输”和“全民减废”这些减碳策略，带领香港迈向碳中和。

陈国基指出，香港要迈向碳中和，无疑会面对不少挑战，但同时会迎来很多新机遇。港府将在未来15至20年投放约2400亿港元（约429亿新元），推行各项减缓以及适应气候变化的措施。推动低碳转型，能促进循环经济和新行业发展，也可创造投资和就业机会，包括绿色能源供应、新能源运输工具、减废回收、转废为能、绿色金融、绿色规划、科技创新等，为香港下一代带来各式各样的发展机遇。港府和私营企业预计在未来几年投放的资源，可以创造数以万计的就业机会。



他也说，香港要迈向碳中和，需要全民实践低碳绿色生活，而青年人的参与尤其重要。

香港环境及生态局副局长黄淑娴则寄语青年要积极参与论坛，协助香港迈向碳中和及绿色发展的未来，包括摆脱堆填区，善用转废为材、转废为能的科技，创造就业机会，吸引人才来港，强化香港绿色经济复苏。