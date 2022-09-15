台外交部盼美国会明年1月前促成台湾政策法立法

美国参议院外交委员会星期三（9月14日）审议通过《台湾政策法案》，台湾外交部副发言人崔静麟星期四（15日）说，外交部将与美国国会及行政部门维持紧密沟通，期待在美国国会本届会期结束前，能促成上述法案立法。

综合中时新闻网和《联合报》等台媒报道，根据美国立法流程，法案接下来将送交参院全院审理，并要在明年1月本届国会期满前在参、众两院通过，才能递交美国总统签署后生效。

美国参议院外委会通过的《台湾政策法案》版本略有修正，包括把“驻美代表处”更名改成建议性质、移除赋予台湾“主要非北约盟友”地位的条文。

不过，原先版本计划未来四年提供台湾45亿美元（约63亿新元）外国军事融资资金，修正版已指明是“无偿”的军事援助，且加码第五年提供20亿美元。

崔静麟说，对于美国参议院外交委员会审议通过《台湾政策法案》，表达对全面提升台美关系、强化台美安全与经贸关系、协助台湾国际参与、反制中国大陆胁迫等重大议题的坚定支持，再次以具体行动展现跨党派对台湾的友好力量与支持，台湾外交部表达最诚挚感谢。

另据中央社报道，对于“驻美代表处”更名改为“国会建议”性质表达，并删除美国在台协会（AIT）处长任命须参议院同意的要求，驻美代表萧美琴受访时以过去担任立委的经验说明，立委常想以决议文决定行政部门政策，但宪法体制上有权责分工，国会议员对政策走向有其重要意见。

萧美琴指出，最后通过的版本之所以调整，一部分是因为立法技术，另一部分是有议员认为现在应该聚焦在台湾安全议题，在讨论过程中各种意见都显示对台湾安全的关心。