陈时中：疫苗是抗疫最重要武器 没有执政党会挡

对于“民进党政府阻挡民间采购BNT疫苗”的质疑，台湾前卫生福利部长、民进党台北市长参选人陈时中说，疫苗是抗疫最重要的战略武器，没有执政党会自己放弃，这道理非常浅显。

据台湾中央社报道，陈时中星期四（9月15日）上午出席美容美发业后援会成立大会前接受媒体联访时说，政府做决定是综合判断，“执政党绝对不会去挡疫苗”。即使国民党执政，他也不会指控国民党挡疫苗。

陈时中说，政府除政务体系，还有事务体系，由最优秀人员组成，纵使政务体系试图挡疫苗，事务体系也不可能同意，希望大家认清这个基本逻辑。

陈时中说，政府尽心尽力、全心全力让合格疫苗到台湾，要说挡，也只有挡中国大陆的灭活疫苗，因为大陆灭活疫苗在法律上不能进口，“如果国民党觉得中国制疫苗这么好，可在立法院提案改相关规定”。

对于台北市长柯文哲批评当初是中央政府要求地方不要自购，陈时中回应称，柯文哲讲这话毫不负责，台北市政府当时有函询，也拜会中央流行疫情指挥中心，他向市府报告所有购买疫苗状况，包含准备向谁买及买多少等，让市府了解进行中的采购数及国际趋势。

曾经采购500万剂辉瑞BNT冠病疫苗捐给政府的疫苗采购推手、慈济慈善事业基金会执行长颜博文9月10日透露采购过程中接到政界、工商界大老来电，劝他“买不到的不要浪费力气”，再次引发民进党政府阻挡辉瑞疫苗进口的争议。参选台北市长的前疫情指挥官陈时中成为政治对手的批判焦点。