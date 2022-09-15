日美防长会谈谴责中国导弹上月落入日本专属经济区

对于中国8月份在“围台军演”中发射弹道导弹落入日本专属经济区（EEZ）一事，日美两国防长强烈谴责。

据日本共同社报道，日本防卫相滨田靖一当地时间9月14日在华盛顿郊外的五角大楼与美国国防部长奥斯汀举行会谈。

两人强烈谴责中国8月发射弹道导弹落入日本专属经济区（EEZ）一事，称这是“事关日本的安全保障和国民安全的重大问题”。

为了对抗中国等开发的高超音速武器，日美双方还同意启动相关技术的联合研究。滨田就加强防卫力和“相当程度上增加”防卫费表明决心，奥斯汀对此表示强力支持。

滨田介绍了关于修改外交安保长期指针《国家安全保障战略》等的讨论情况，称：“自己国家自己保卫的意愿和能力很重要。将对包括所谓反击能力（对敌基地攻击能力）在内的一切选项加以探讨，实现防卫力的根本性强化。”

奥斯汀说：“中国在台湾海峡和日本周边的挑衅行动会带来不稳定。”双方一致认为台海和平与稳定十分重要，并确认钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）属于规定美国防卫义务的《日美安保条约》第五条的适用对象。

为提高美国以核武器等各种战力协防日本的“延伸威慑”的可靠性，双方还同意深化阁僚间的讨论。

日本方面8月4日称，中国大陆发射了11枚弹道导弹，其中有五枚落在日本的专属经济区内。当时，解放军正在台湾周边举行大规模军演，以回应美众议院议长佩洛西访台。对此，中国外交部回应说，中日两国在有关海域尚没有划界，不存在所谓日方专属经济区的说法，中方的有关做法是符合国际法和国际惯例的。