赖清德展开九合一选举辅选吁民众做蔡英文后盾

台湾副总统赖清德前往新北市，展开他在今年11月“九合一”地方选举的首次辅选时，吁请民众做蔡英文的后盾。

据台湾《联合报》报道，来自台湾民进党的赖清德，星期四（9月15日）上午在新北市为民进党籍市长参选人林佳龙辅选时，批评现任国民党籍新北市长侯友宜虽是五星市长，但市政大大退步，尤其是今年成绩是退步到没有一样是第一名，并呼吁选民为了新北市的未来发展，支持林佳龙。

赖清德也说，当前国际局势复杂，台湾挑战大，并称总统蔡英文冷静理性，秉持和平对等、冷静对话处理两岸关系，受到打压不退缩，也不愿意走回对抗老路，政策受到国际社会肯定、信赖，国际社会都认为台湾是世界上一股良善力量。

赖清德强调，台湾是非常关键的地方，都是大家共同努力的结果，成果也受到国际社会支持，并指中国大陆对台湾打压无所不在。他也说，美国众议院议长佩洛西、日本欧洲不分党派议员和官员，陆续到台湾表达肯定支持。

因此，他呼吁全台父老乡亲，做蔡英文的后盾，让她更有力量解决台湾境内外的挑战，年底选举能够鼎力支持民进党提名的县市长候选人，让蔡英文更有力量和民意基础，解决各种问题。

侯友宜回应时说，欢迎赖清德多到新北走一走，了解新北这几年的改变，市政府也会继续加油努力。