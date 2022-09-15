外地户籍可直接在苏州六区买房

江苏省苏州市对限购政策做出调整，非苏州本地户籍居民无需提供社保缴纳证明可直接购买首套房。

据澎湃新闻报道，上述消息星期三（9月14日）起在房地产业内和互联网上流传，记者星期四采访了苏州市多个辖区的政府工作人员和房产中介，证实了这则消息。

按照新政，苏州六区（包括相城区、姑苏区、吴中区、吴江区、工业园区、高新区）对外地人购买首套房政策进行了调整，不再需要出示社保证明或个税证明。

此前政策要求，非苏州户籍居民家庭购房必须三年内在苏州连续缴纳六个月社保。

苏州此番放松限购从下辖的县级市开始。自8月17日起，昆山、太仓就已放宽了限购政策，非本地户籍居民购首套房取消需要六个月社保的限制。

苏州今年以来已多次调整房地产政策。自4月11日起，苏州市限售放松，二手房限售由五年改三年；新房转让年限不变，自取得不动产证起三年内不得转让。

随后，苏州市于5月9日进一步完善房地产政策，非苏州户籍居民家庭购房条件从原来的三年内累计缴纳24个月社保调整为连续缴纳六个月社保。昆山、太仓等地也跟进政策。同时，新房限制转让时间由三年调整为两年，二手房对限制转让时间由原来的三年调整为不再限制转让年限。另外，非限购区域（常熟、张家港）房产不再计入家庭限购套数。

在中共政治局会议7月要求稳定房地产市场后，各地方政府为化解房市危机，至今已发布至少70项房地产宽松措施。