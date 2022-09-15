港医务卫生局长批单纯比较冠病与流感死亡率属误导市民

香港医务卫生局局长卢宠茂发文批评专家单纯比较冠病与流感死亡率，是犯了严重选择性偏误，误导市民轻视冠病疫情。

据网媒“香港01”报道，香港医管局前行政总裁梁柏贤星期二（9月13日）在面簿发文反驳，特首李家超指冠病病毒死亡率为流感六倍的说法。他说，由5月起新一波疫情死亡率已下降至0.098%，与流感死亡率相若，更指分析数据要精准，死亡率会因病毒变异，社区感染情况在不同阶段会有属不同。疫情发展到现在，不应该一刀切计算，因为社会的免疫屏障已有增加，以目前香港感染的情况，从5月至今死亡率与流感相若。

卢宠茂星期四（9月15日）在医务卫生局官网以“用数据说话”为题撰写博客驳斥梁柏贤的言论，指“坚持‘用数据说话’是客观、科学，但‘利用数据说话’则可能是主观、偏误。”

卢宠茂说，卫生署卫生防护中心一直以国际标准提供总体或年度数据分析，从冠病疫情开始或由今年初第五波奥密克戎疫情暴发至今，香港确诊病例总数接近157万起，超过9500人死亡，平均死亡率约0.6%，这是铁一般的事实、改不了的数字，以此与历年季节性流感平均死亡率的0.1%作比较，是最为恰当而有一定的可比性。

卢宠茂指出，有人认为卫生防护中心统计数据，应排除第五波初期奥密克戎疫情最严重时的死亡数字，而单单以今年5月至今冠病死亡率为0.1%与季节性流感平均死亡率的0.1%作比较，这是犯了严重选择性偏误，无视数千冠病死者的不幸，而误导市民轻视冠病疫情。

卢宠茂说，许多事实及指标数据均说明冠病疫情并非如季节性流感般轻微。第五波疫情暴发至今八个月，已逾9500多人死亡，其中更有八名11岁或以下儿童死亡病例，最年幼仅11个月大。

他称，大约10%至20%冠病患者会受病毒中长期影响，引发“长新冠”后遗症，包括气促、智力功能障碍、头痛和关节疼等。至于流感患者，一般会在一两个星期完全康复，病毒“来得快，去得快”，并不会造成长远健康影响。

卢宠茂指出，除死亡率外，冠病病毒传播力强、变异快、逃逸能力高等特质都与季节性流感不同，如果仍视两者病情相若，就是以偏概全，令市民对疫情麻痺，不利精准抗疫。