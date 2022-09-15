中国外交部：《台湾政策法案》将极大动摇中美关系

中国外交部发言人说，《台湾政策法案》如果继续审议推进甚至通过成法，将极大动摇中美关系的政治基础，对中美关系以及台海和平稳定将造成极其严重的后果。

据中国外交部网站消息，中国外交部发言人毛宁星期四（15日）回应说，《台湾政策法案》严重违背美方在台湾问题上对中国大陆所作承诺，违反一个中国原则和中美三个联合公报，干涉中国内政，违背国际法和国际关系基本准则，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中国大陆对此坚决反对，已向美国提出严正交涉。

毛宁说，世界上只有一个中国，台湾是不可分割的一部分。中国大陆将坚定不移推进国家完全统一。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国大陆和大陆人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志和强大能力。

毛宁还说，一个中国原则是中美关系的政治基础，也是中美三个联合公报的核心内涵。该案如继续审议推进甚至通过成法，将极大动摇中美关系的政治基础，对中美关系以及台海和平稳定将造成极其严重的后果。

他表示，强烈敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，切实将美国领导人作出的不支持“台独”承诺落到实处，停止打“台湾牌”搞“以台制华”，停止推进审议有关法案。中国大陆将视该案进展情况和最终结果，采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。

