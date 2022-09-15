习近平与普京在上合组织峰会期间会晤

中国国家主席习近平星期四（9月15日）在上合组织峰会期间与俄罗斯总统普京举行会晤。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普京会见习近平时，称俄罗斯珍视中国在乌克兰问题上所持的平衡立场，建立单极世界的企图在今天已呈现出丑陋形态。

普京说，中国在乌克兰问题上的关切可以理解，俄罗斯将在上合组织峰会的会谈中阐明立场。

普京强调，莫斯科和北京的外交政策协调在确保全球和地区稳定方面发挥关键作用。

普京也称，俄罗斯坚定奉行“一个中国”原则，并谴责美国在台湾的挑衅行动。

据中国央视新闻报道，习近平赞赏俄罗斯坚持“一个中国”原则，强调任何国家都无权做台湾问题的裁判官。

习近平说，今年以来，中俄保持了卓有成效的战略沟通，两国各领域合作稳步推进。中国愿同俄罗斯一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性。

习近平还说，中国愿同俄罗斯在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，深化贸易、农业、互联互通等领域务实合作。

他说，双方要加强在上海合作组织、亚信、金砖国家等多边框架内的协调和配合，推动各方增进团结互信，拓展务实合作，维护本地区安全利益，维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益。

这是自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，两人首次面对面会晤。