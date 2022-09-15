中国—东盟特色商品汇聚中心启幕

中国—东盟（也称亚细安）特色商品汇聚中心星期三（9月14日）在广西举行启动仪式，预计2025年全面建成，未来将助力广西构建面向东南亚、对接粤港澳、辐射西南和中南的区域性国际消费中心。

中国—东盟特色商品汇聚中心将规划建设区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）及“一带一路”经济体线下主题馆、各类特色馆、数字化平台和仓储物流配套设施，计划打造成为中国与东南亚经贸往来的一站式首选平台。



汇聚中心位于广西中新南宁国际物流园，规划总用地面积约1091亩，总建筑面积约100.53万平方米。

今年是中国和亚细安的全面战略伙伴关系开局之年，也是RCEP生效实施的第一年，第19届中国—东盟博览会将于星期五（9月16日）开幕。



广西壮族自治区人大常委会副主任、党组副书记张晓钦在汇聚中心启动仪式上致辞时说，汇聚中心和“中国—东盟国际消费季”值此同步启动，面向“一带一路”沿线大市场，打造全方位服务、全效能链条、全商品覆盖的线上线下平台，对撬动中国与亚细安乃至RCEP成员国消费增长，提振市场信心、促进区域贸易深度融合具有重要意义。

广西壮族自治区人大常委会副主任、党组副书记张晓钦（左三）等参观中国—东盟特色商品汇聚中心，现场展示广西网红食品“螺蛳粉”、东南亚国家咖啡、燕窝、芒果干，及巴基斯坦工业品等。（汇聚中心提供）

广西新中产业投资公司董事长赵海燕说，汇聚中心将利用广西地理区位优势和自身资源，结合线上平台和线下沉浸式体验，力争将汇聚中心打造成为区域客商进入中国市场的首站、中国商家拓展海外市场的窗口。



广西壮族自治区党委副书记、自治区主席蓝天立、中国商务部代表等见证中心启动。