习近平与白罗斯总统会晤 两国提升为全天候全面战略伙伴关系

中国国家主席习近平星期四（9月15日）下午在撒马尔罕国宾馆与白罗斯总统卢卡申科会晤。两国元首决定，将双边关系定位提升为全天候全面战略伙伴关系。

根据新华社报道，习近平指出，中白建交30年来，两国关系不断提质升级，全方位合作扎实推进。中白关系定位提升为全天候全面战略伙伴关系，实现了中白关系的历史性跨跃。中国愿同白罗斯一道，加大相互政治支持，释放各领域合作潜力，推动中白关系得到更大发展，更好造福两国人民。

习近平强调，在涉及中方核心利益问题上，白方始终给予中方坚定支持，中方对此高度评价。中方坚定支持白方走符合本国国情的发展道路，反对外部势力以任何借口干涉白罗斯内政，愿同白方推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，维护国际公平正义。中方愿同白方保持密切交往，在投资、经贸等领域开展互利共赢合作，推动中白工业园区朝着绿色、智慧、生态、数字化方向发展。双方要继续举办好中白地方合作年活动，开展高校人才联合培养。中方愿继续为白方抗击冠病疫情提供支持和帮助。

卢卡申科说，白中关系定位提升为全天候全面战略伙伴关系，完全符合白中关系现状和需要。白方坚定不移深化对华关系。坚定支持中国不断发展壮大，坚定支持中国实现国家统一，坚定支持中方在涉台等核心问题上的立场，将永远肩并肩同中国站在一起，做中国最可靠的朋友。

另据白罗斯贝尔塔通讯社报道，卢卡申科在会见时还说，感谢习近平刚才所说的话。如果想了解白罗斯对中国和他个人的态度，请将他刚刚所说的乘以二。

卢卡申科说，中国一直以来都提供了很大的帮助，对白罗斯来说，中国不只是一个坚强、可靠的朋友，还是在这个困难时期的有力支撑。

会见后，双方发表《中华人民共和国和白罗斯共和国关于建立全天候全面战略伙伴关系的联合声明》，并签署关于科技、司法、农业、电子商务等领域合作文件。

白罗斯是俄罗斯的盟友，由于在俄乌战争中为俄罗斯提供协助，也被西方国家和多个国际组织制裁。俄罗斯最近在战场上情势不利，正面临数月来最重大军事挫折。