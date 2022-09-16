美证券交易委员会主席支持缩短不合规中概股摘牌大限

美国证券交易委员会主席根斯勒（Gary Gensler）质疑中国是否能遵守双方上个月达成的审计监管初步协议，他还支持将不合规中概股公司赶出本国交易所需要的时间缩短至两年。

据彭博社报道，根斯勒星期四（15日）在参议院银行委员会听证会上说：中国官员和监管机构已表示会遵守规定。他说：“白纸黑字：底稿不能编辑，美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）能从需要的任何人那里提取证词，他们随后可以跟我们分享信息，他们想要检查什么公司就什么公司。”

根斯勒还说，美国检查人员将从下周起检查在纽约上市中概股公司的审计底稿。根据两国达成的初步协议在香港进行的检查将是避免200多家中国企业被迫离开美国市场的第一步。潜在的摘牌风险源自北京此前不允许美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）查看中国内地和香港公司的审计底稿。

美国2020年立法规定，如果PCAOB检查人员无法按照2002年《萨班斯·奥克斯利法》的要求审核在该国上市公司的审计底稿，则这些公司将在三年后被摘牌。

中国大陆和香港是全球唯一不允许PCAOB检查在美上市公司审计底稿的地区，因北京声称存在国家安全和泄密隐患。

已有一些美国重量级议员提议，将不合规公司摘牌所需时间缩短至两年。在周四的听证会上被问及相关计划时，根斯勒表示支持这一变化，因为这样“会继续有合适的砝码”。他问道：“即使中国当局和中国监管机构今年允许合规，明年会怎么样呢？”