人民币汇率破7 中国专家称无需担心持续贬值

对于离岸人民币对美元汇率“破7” ，中国专家认为，中国国内稳增长政策逐步见效，无需担心人民币持续贬值。

据证券日报报道，截止星期四（9月15日）晚上8时，离岸人民币对美元汇率时隔两年再度“破7”，下探至最低的7.0183。在岸人民币对美元汇率也逼近7，最低至6.998。

统计数据显示，截至星期三（9月14日），今年美元指数上涨14.92%，同期人民币对美元汇率下跌9.56%，欧元、日元、英镑对美元则分别贬值了12.19%、24.14%、14.7%。

民生银行首席经济学家温彬在接受证券日报记者采访时说，再度“破７”的主要原因是受到美联储为抑制高通胀而加速收紧货币政策的影响。美元指数不断走强，非美元货币如人民币会随着出现不同程度的贬值。不过与英镑、欧元、日元等主要发达经济体货币相比，人民币贬值幅度相对较小，汇率指数总体稳定。

温彬继续分析到为何人民币并不存在持续贬值的基础。他说，若从中国经济基本面看，与第二季度相比较，第三季度的GDP增速预计有明显回升，通胀水平可控，国际收支状况也良好，尤其国际收支基础性项目保持较高顺差，为人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行奠定了基础。

温彬说，市场不需要对人民币汇率太担心，因为中银证券此前发布研报提到在第四季度随着美联储紧缩节奏放缓，美元指数会见顶回落，中国国内稳增长政策逐步见效，人民币汇率或将震荡回升。

温彬说，人民币汇率形成机制的不断完善，会使人民币汇率弹性日益增强，对美元汇率双向波动是常态。他建议，对于外向型企业而言，要树立汇率风险中性的理念，主动利用衍生工具，做好汇率风险管理，保持正常的生产经营。