中国工信部：新能源汽车确实存在盲目投资和重复建设情况

中国工业和信息化部副部长辛国斌星期四（9月15日）说，新能源汽车目前成为了一个风口行业，吸引了大量技术、资本向这个行业汇拢、集聚，加之一些地方政府也有转型升级方面的愿望，在各方面因素的共同作用下，在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况。下一步，工信部将加强统筹规划布局，采取更加有力的措施，推动新能源汽车产业高质量发展。

根据《证券时报》报道，辛国斌在国新办举行“我国维护产业链供应链韧性与稳定工作”新闻发布会上介绍近期新能源汽车发展情况时说，近年来，中国顺应汽车产业的变革趋势，出台了一系列政策扶持产业发展和基础设施建设，在电池、电机、电控等核心关键领域实现了一些突破，整车的正向研发体系基本形成。

辛国斌指出，1至8月中国新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到22.9%。

中汽协最新数据也显示，今年以来，中国新能源汽车出口持续增长，今年1至8月份，新能源汽车出口34.1万辆，对汽车出口贡献率达到了26.7%。

不过，辛国斌也说，新能源汽车目前成为了一个风口行业，吸引了大量技术、资本向这个行业汇拢、集聚，加之一些地方政府也有转型升级方面的愿望，在各方面因素的共同作用下，在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况。

“这些问题是发展中的问题，随着产业的成长、成熟，这些问题都会逐步得到消化解决。当然，目前新能源汽车产业发展还面临着加强政策法规协调、加快配套基础设施建设、强化个人信息和重要数据保护等方面的新任务，这些都是需要我们今后加力去解决的。”他强调。

下一步，工信部深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，进一步加强统筹规划布局，采取更加有力的措施，推动新能源汽车产业高质量发展。后续将重点做好以下几方面的工作。

一是加强统筹协调。推动建立产业发展协调机制，坚持有效市场和有为政府有机结合，落实落细各项工作任务，发挥各方协力、完善支持政策，促进跨行业、跨领域融合创新发展，把相关问题研究透、解决好。

二是优化配套环境。要持续支持关键技术创新突破，加快充换电、车路协同基础设施建设，提升关键资源保障能力，优化新能源汽车实施的“双积分”管理办法，营造更加良好的产业发展环境。

三是进一步完善监管方式。进一步细化法规和管理要求，持续完善标准体系，加强网络安全、数据安全监管。同时，支持开展智能网联汽车准入试点，推动新能源汽车产业进一步发展，再上新台阶。

