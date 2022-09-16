中国二线城市新房和二手房价格双双下降

中国70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数8月有所增加，各线城市涨幅回落或降幅扩大。其中，二线城市新房和二手房价格同比分别下降1.0%和2.8%。

据中国国家统计局网站16日消息，8月70个大中城市中有19城新建商品住宅价格环比上涨，7月为30城；环比看，上海涨幅0.6%领跑，北京、广州、深圳分别涨0.4%、跌0.2%、跌0.4%。

70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有50个和56个，比上月分别增加10个和5个。

一线城市新建商品住宅销售价格8月份环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。

70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比下降城市有49个，比上月增加一个；二手住宅销售价格同比下降城市有61个，个数与上月相同。

一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格8月份同比分别上涨2.8%和0.8%，涨幅比上月分别回落0.3和0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.0%和2.8%，降幅比上月分别扩大0.5和0.3个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.7%和4.2%，降幅比上月分别扩大0.5和0.3个百分点。

