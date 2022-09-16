中国鼓励证券、基金等机构进一步降低服务收费

中国国务院办公厅星期四（9月15日）印发文件提出，全面实施市场准入负面清单管理，健全市场准入负面清单管理及动态调整机制。同时，鼓励银行等金融机构对小微企业等予以合理优惠，适当减免账户管理服务等收费。鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。

根据《证券时报》报道，国务院办公厅印发的《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》从降低市场主体准入成本、减轻市场主体经营负担、保护市场主体合法权益等方面着力，共提出23条具体措施。

《意见》指出，全面实施市场准入负面清单管理，健全市场准入负面清单管理及动态调整机制。稳步扩大市场准入效能评估范围，2022年10月底前，各地区各部门对带有市场准入限制的显性和隐性壁垒开展清理，并建立长效排查机制。

《意见》强调，要切实规范政府采购和招投标，2022年10月底前，推动工程建设领域招标、投标、开标等业务全流程在线办理和招投标领域数字证书跨地区、跨平台互认。支持地方探索电子营业执照在招投标平台登录、签名、在线签订合同等业务中的应用。取消各地区违规设置的供应商预选库、资格库、名录库等，不得将在本地注册企业或建设生产线、采购本地供应商产品、进入本地扶持名录等与中标结果挂钩，着力破除所有制歧视、地方保护等不合理限制。同时，督促相关招标人、招标代理机构、公共资源交易中心等及时清退应退未退的沉淀保证金。

《意见》要求，着力规范金融服务收费，规范银行服务市场调节价管理，加强服务外包与服务合作管理，设定服务价格行为监管红线，加快修订《商业银行服务价格管理办法》。同时，鼓励银行等金融机构对小微企业等予以合理优惠，适当减免账户管理服务等收费。坚决查处银行未按照规定进行服务价格信息披露以及在融资服务中不落实小微企业收费优惠政策、转嫁成本、强制捆绑搭售保险或理财产品等行为。鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。

《意见》强调，持续优化投资和建设项目审批服务，探索利用市场机制推动城镇低效用地再开发，更好盘活存量土地资源。探索建立部门集中联合办公、手续并联办理机制，依法优化重大投资项目审批流程，对用地、环评等投资审批有关事项，推动地方政府根据职责权限试行承诺制，提高审批效能。2022年10月底前，建立投资主管部门与金融机构投融资信息对接机制，为重点项目快速落地投产提供综合金融服务。

《意见》提出，创新实施精准有效监管，推动监管信息共享互认，避免多头执法、重复检查。加快在市场监管、税收管理、进出口等领域建立健全信用分级分类监管制度，依据风险高低实施差异化监管。积极探索在安全生产、食品安全、交通运输、生态环境等领域运用现代信息技术实施非现场监管，避免对市场主体正常生产经营活动的不必要干扰。

严格规范监管执法行为，全面提升监管透明度。坚决杜绝“一刀切”、“运动式”执法，严禁未经法定程序要求市场主体普遍停产停业。在市场监管、城市管理、应急管理、消防安全、交通运输、生态环境等领域，制定完善执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为。

切实保障市场主体公平竞争方面，《意见》指出，细化垄断行为和不正当竞争行为认定标准，加强和改进反垄断与反不正当竞争执法，依法查处恶意补贴、低价倾销、设置不合理交易条件等行为，严厉打击“搭便车”、“蹭流量”等仿冒混淆行为，严格规范滞压占用经营者保证金、交易款等行为。

