台防疫指挥中心：国民党刻意忽略大陆阻挡疫苗购买问题

台湾BNT疫苗采购争议不断，继台总统府、台行政院否认阻挡疫苗采购、并指中国大陆介入后，台湾中央流行疫情指挥中心星期四（9月15日）再度强调是“有外力介入”，反指国民党刻意忽略大陆阻挡台湾购买疫苗的问题。

综合《自由时报》和联合报报道，中央流行疫情指挥中心以时序表说明过程，称去年1月15日收到德国BNT公司回复要延后签约，结果无疾而终。

指挥中心说，本已准备签约、且与对方互换新闻稿确认内容，但当时突然接到BNT回复，要重新评估上半年疫苗供应量和时程，延后签约数周，后续台湾再联络，却都无疾而终，是“有外力介入”。后来德国国会议员也证实，是大陆阻挡台湾购买疫苗。

指挥中心还说，国民党刻意忽略大陆阻挡台湾购买疫苗的问题，并不断质疑指挥中心阻挡企业和民间购买疫苗，中心已多次说明前后过程， 也出示公文表示积极协助企业和民间团体捐赠疫苗。

台湾年底“九合一”地方选举将届，政府是否曾阻挡民间采购BNT疫苗争议掀起热议。慈济慈善基金会执行长颜博文上周六（10日）受访时透露，去年欲采购BNT疫苗，被政界、工商界大老劝“买不到的，不要浪费力气”。

总统府星期二（9月13日）发表声明，将疫苗延迟责任指向中国大陆介入，强调政府没有阻挡疫苗，是政府和民间共同解决问题。

政府阻挡疫苗一说对曾担任中央流行疫情指挥中心指挥官的民进党台北市长候选人陈时中选情不利。陈时中昔日爱将、现任指挥官王必胜连续两天称，去年BNT采购一度破局，是因为“中国政治力介入”，星期二他更直称“外国、中国势力介入，导致采购程序受阻”。

台湾行政院发言人罗秉成星期四说，民进党台北市长参选人陈时中当时积极和BNT原厂洽谈，但最后关头被大陆因素介入而功亏一篑，陈时中同天也称因外力因素无法购买。

无党籍台北市长参选人黄珊珊对此回应，自己做的事情又说是别人，质疑为什么台湾总统蔡英文出面就可以？如果是大陆（挡），那总统说也不会有用。

对于国民党立法院党团点名卫福部长薛瑞元、行政院副院长沈荣津去年阻挡工商协进会采购250万剂BNT疫苗，沈荣津予以否认。黄珊珊说，所以不是陈时中挡的，也不这些人挡的，那到底是谁挡的？为什么疫苗这么久才进来，还是要请政府说清楚，没有挡也说清楚。

