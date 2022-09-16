邓炳强：汲取反修例教训 23条立法预早解说

香港保安局局长邓炳强说，为基本法23条立法是宪制责任，2019年修例事件被很多人歪曲、抹黑及妖魔化，导致社会出现纷乱，当局要汲取教训，为23条立法的工作，预计一定会被抹黑，当局要预早向市民解说清楚。

邓炳强星期五接受香港电台专访时说，国安法只涵盖23条内七个罪类中的两个，仍有五个罪类要立法。他认为，当前的特务行为可能较以往更复杂，要有有效的法例去处理。

邓炳强指出，2019年反修例时期，有人刻意发放假消息、当时也有报章刻意夸大报道，令社会分化，所以需要对假新闻及假消息作出规管，至于如何去做，由民政及青年事务局进行研究。

他说，处理假新闻是必须的，至于记者是否需要规管，由行业去决定，他反问“如果行业自己都不去理，认为个个都可以做，别人又怎会尊重这个行业”。

香港国安法实施超过两年，邓炳强认为，社会由乱到治，市面情况明显改善，但仍有外部势力希望利用香港影响国家，包括软对抗、以及2019年后孕育了本土恐怖主义，当局不能掉以轻心。

邓炳强早前与多名政府官员出席中大开学日升旗礼时说，作为校友，获邀出席仪式感到荣幸，但也十分感触，因为他年青时最重要阶段在中大度过，但回看2019年在中大发生的事，可能少部分是中大学生、很多是外面入去的人，他们使用暴力，好像对别人的生命置之不理。他对此感到失望，不明白为何年轻人变得如此不守法治和不顾别人生命。

他说，“当看到国旗在中大校园飘起时，觉得以前的事向前看”，也很相信中大学生都是善良和很有理想，希望他们学懂慎思明辨、爱国爱港。

2019年反修例事件有1万多人被捕，约3000人被检控，当中18岁以下有500多人，有25人是经警司警诫后释放。

邓炳强说，对于一些知道自己过错的年青人，当局希望以警司警诫处理。但他说，有人向这些年青人说会提供法律辅导、可以协助去外国等，令他们犯了错都不承认，错失了警司警诫的机会，导致当时警司警诫率偏低。

