境外机构连续第七个月减持中国债券

在中美利差倒挂加深与人民币持续贬值的背景下，境外机构连续第七个月减持中国银行间债券。

据彭博社报道，中国央行星期四（15日）公告，8月末境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.48万亿元（人民币，下同，6993.48亿新元），较7月末的3.51万亿元减少。

据中债登的数据，在7月外资恢复净买入国债33亿元后，上月继续小幅增持约23亿元，对于政策性金融债，外资净卖出287亿元，较前月的224亿元有所扩大。

华侨银行利率策略师弗朗西丝·张（音译自Frances Cheung）说：“当前中国国债和政策性金融债的利差非常小，对境外机构吸引力不够。”此外考虑到美债收益率波动上行，目前外资不具备大幅回流中国债市的条件。

弗朗西丝·张还说：“人民币跌破7元将成为外资流入中国债券市场的另一个阻力，目前的外汇对冲成本并不低，尽管远期点为负，但远期隐含收益率还是相对较高。”

7月中旬以来中国10年国开债和国债的收益率之差持续缩小，8月初一度跌至16基点，至2007年6月来的新低。此外，亦有分析人士前月指出，外资持续大规模减持政金债或与其对中国政策性银行与俄罗斯业务往来的顾虑有关。

中国央行8月意外下调政策利率，但市场对美联储的加息预期高涨，渐行渐远的中美货币政策令中美利率倒挂加深。中美10年期国债收益率在8月底的倒挂一度达逾50个基点。

此外，虽然剔除汇率影响后，中国国债表现上月重回全球榜首，但在岸人民币兑美元在8月份下跌2.15%，为连续第六个月走贬，这也影响了境外机构对中国债券的兴趣。

华泰证券分析师张继强等在本月稍早的报告中指出，近期中美利差倒挂加深，人民币贬值压力上升，海外衰退风险或降低全球配置基金风险偏好，短期内外资流出压力可能再次加大。

境内外人民币本周相继跌破7元关口，且市场对于美联储9月将继续激进加息的预期升温，预计也将成为境外机构持有中国债券的阻力。