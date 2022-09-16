苏州多区恢复执行原购房政策

江苏省苏州市的房产限购政策又大转向，苏州市多个区的工作人员说，限购政策恢复至原政策执行，即非苏州户籍居民家庭购房条件为三年内在苏州连续缴纳六个月社保。

据澎湃新闻报道，苏州市住房和城乡建设局相关工作人员星期五（9月16日）说，现在苏州有新的举措，至于每个区（的政策）具体操作，可能有一些差别。

姑苏区房产交易工作人员说，今天最新的政策就是按照老政策执行，需要六个月社保。若已付定金只能先和卖家协商。相城区、吴中区、高新区、吴江区等相关官员也透露了类似信息。

在9月14日，市场消息传出，苏州市对限购政策做出调整，非苏州本地户籍居民无需提供社保缴纳证明可直接购买首套房。

按照政策，苏州六区（包括相城区、姑苏区、吴中区、吴江区、工业园区、高新区）对外地人购买首套房政策进行了调整，不再需要出示社保证明或个税证明。

虽然苏州多区明确非户籍购房条件恢复至原政策，但可以看到，自今年以来，苏州将非户籍居民家庭购房的社保年限要求已多次下调。

今年4月，苏州调整过非户籍居民家庭购房条件以及二手房限售政策。苏州市房地产市场和交易管理中心4月11日曾说，自4月11日起，苏州市限购政策有所调整，非户籍居民家庭在苏州市区、昆山市、太仓市范围内申请购买第1套住房时，社保年限要求从原来的三年内连续缴纳两年社保调整至累计24个月社保。

此外，苏州还调整了限售政策，自4月11日起，苏州市限售放松，二手房限售由五年改三年；新房转让年限不变，自取得不动产证起三年内不得转让。

随后，苏州市于5月9日进一步完善房地产政策，澎湃新闻再次从苏州市房地产市场和交易管理中心了解到，自5月9日起，非苏州户籍居民家庭购房条件从原来的三年内累计缴纳24个月社保调整为连续缴纳六个月社保。昆山、太仓等地也跟进政策。