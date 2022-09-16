黑龙江省司法厅原厅长赵金成被双开

据黑龙江省纪委监委消息，经黑龙江省委批准，黑龙江省纪委监委对省司法厅原党委书记、厅长赵金成严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予赵金成开除中共党籍处分；由省监委给予其开除公职处分。

中央纪委国家监委网站发布的通报指出，经查，赵金成违反政治纪律，串供并转移、隐匿证据，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规收受礼品、礼金、消费卡；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，在干部选拔任用、职工录用工作中为亲属及他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规从事营利活动，拥有非上市公司股份，默许身边工作人员利用其职务影响谋取私利；违反工作纪律，违规干预和插手司法活动，利用职权和职务上的影响，打击报复检举人；违反生活纪律；违反国家法律法规，违规使用“小金库”款项；利用职务上的便利，在职务晋升、工程项目承揽、案件办理等方面为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

赵金成身为政法机关党员领导干部，政治上丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实；工作中擅权妄为，把组织赋予的干部选拔任用、司法执法公权力作为谋取私利的工具，大肆卖官鬻爵，破坏党的选人用人制度，干预插手司法活动，打击报复检举人；经济上贪婪无度，与不法商人沆瀣一气，大搞权钱交易，疯狂敛财；生活上腐化堕落，严重破坏任职单位政治生态，严重损害政法机关形象。其行为已严重违纪违法，并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大乃至中共十九大后仍不收敛、不收手、不知止，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予赵金成开除中共党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

官方简历显示，今年59岁的赵金成，哈尔滨人，吉林大学刑法学专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。

赵金成此前工作未出黑龙江省。他曾任省高法办公室主任，省公安厅副厅长，牡丹江市副市长、市公安局局长，牡丹江市委常委、政法委书记等职。2013年12月跻身正厅级。

2017年3月，赵金成任省公安厅党委副书记、常务副厅长。当年12月转任省司法厅党委书记、厅长，省监狱管理局党委书记、第一政委，直至去年11月官宣落马。

