台外交部：北京与莫斯科威权合流危害国际和平

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京会面时重申“一个中国”原则，台湾外交部对此回应称，中国大陆威胁台湾安全，却与侵略者俄罗斯抱团取暖，高度显示威权合流对国际和平稳定与民主自由造成的危害。

据台湾联合报报道，台外交部星期五（9月16日）称，中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属，双方在民主、自由、人权及法治等方面存在巨大差异，“中国共产党专制政权也连一天都没统治过自由民主台湾，这是长年存在的事实与国际公认的两岸现状，无论中国共产党政权如何片面扭曲其对台湾的主张，都无法改变客观事实”。

台外交部称，自俄罗斯侵略乌克兰以来，俄受到国际社会制裁，但中国大陆与俄罗斯双边经贸往来反而暴增，中国大陆协助维持俄罗斯的经济稳定，俄罗斯因此曲意奉承大陆的荒谬言论，发表违背事实、贬损台湾主权的不实陈述，台湾强烈不满也无法接受。

台外交部称，中国大陆威胁台湾安全，意图片面改变台海现状，以遂行其扩张主义，却在国际上与侵略者俄罗斯抱团取暖，反称维护和平与现状者为挑衅，高度显示威权合流对国际和平稳定与民主自由造成的危害，外交部呼吁国际社会，共同谴责大陆对台威胁，阻止威权主义的扩张。

台外交部还说，台湾政府与人民将本着自助人助的决心，全民团结一致，坚定防御大陆对台湾的文攻武吓，并加强与包含美国在内等民主阵营国家合作，厚植国际友台的正义力量，坚定捍卫台海安全、民主自由的共享价值及以规则为基础的国际秩序，善尽国际社会成员的责任，以共同维护印太地区的自由开放，以及全球的和平稳定与繁荣。

俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平当地时间9月15日在撒马尔罕会晤时说，俄罗斯谴责美国及其附庸国在台湾海峡的挑衅行为。习近平则赞赏俄罗斯坚持一中原则，强调台湾是中国的一部分。

