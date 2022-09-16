中国常驻联合国副代表：粮食安全是实现持久和平与安全的关键因素

中国常驻联合国副代表戴兵当地时间9月15日在安理会粮食安全问题公开会上发言说，粮食安全是实现持久和平与安全的关键因素，也是国际社会长期面临的挑战。应当本着冷静、务实的态度，既立足于当前，解决紧迫问题，又着眼于长远，实现彻底消除饥饿的目标。

根据新华社报道，戴兵强调，第一，国际社会要大力推动热点问题的政治解决，为保障粮食安全营造和平安全环境。武装冲突破坏农业生产、摧毁农业设施、打断粮食贸易、引发流离失所，直接恶化了当地粮食安全形势。只要冲突战乱得不到彻底解决，当地人民就会继续忍饥挨饿。

第二，要保障产业链供应链稳定畅通。主要粮食出口国和主要粮企所在国应当共同努力，打击哄抬粮价的行为。当前，由于在银行结算、保险和航运方面存在很多障碍，数百万吨俄罗斯化肥滞压在欧洲港口无法及时出口。必须尽快扫清这些障碍，确保关键农业资源的自由、稳定流通。

第三，要帮助冲突地区民众渡过难关。对冲突地区国家的援助只能增多、不能减少。发达国家要切实兑现官方发展援助承诺，国际金融机构、发达经济体要向面临特殊困难的发展中国家加强政策和融资支持。

第四，要全方位加强粮食安全能力。当前，世界粮食供需格局呈现生产国高度集中、消费国高度分散的特点。帮助更多国家提升粮食自我保障能力，是改善粮食安全形势最直接有效的方法。

戴兵说，作为世界人口最多的国家，中国用不足全球9%的耕地解决了约占全球五分之一人口的吃饭问题，这本身就是对世界粮食安全的重大贡献。中方将同世界各国一道，为维护世界粮食安全作出更多贡献。

俄乌战争爆发后，乌克兰作为世界上最大的粮食出口国之一，被迫停止几乎所有的粮食出口，加剧了食品价格飙升和供应短缺问题。为了解决非洲之角遭遇的粮食危机，联合国和土耳其在7月达成协议，恢复了黑海的粮食出口。

世界粮食计划署执行主任比斯利上月说，这场干旱危机仍然看不到尽头，因此必须获得更多资源，拯救和防止人们陷入灾难性饥饿。