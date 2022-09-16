习近平会晤伊朗总统：将继续建设性参与核问题谈判

中国国家主席习近平星期五（9月16日）在乌兹别克斯坦与伊朗总统莱希会晤时说，欢迎伊方参与全球发展倡议和全球安全倡议，中方将继续建设性参与伊朗核问题全面协议恢复履约谈判，支持伊方维护正当合法权益。

根据新华社报道，习近平说，中伊传统友好，两国关系经受住国际风云变幻考验，巩固和发展中伊全面战略伙伴关系是两国的共同战略选择。中方从战略高度和长远角度看待中伊关系，愿同伊方加强战略沟通和协调，推动两国关系不断取得新进展。

习近平强调，中方支持伊方维护国家主权和民族尊严，愿同伊方一道，维护不干涉内政原则，维护发展中国家共同利益。双方应积极落实两国全面合作计划，积极开展共建“一带一路”合作，打造更多合作成果。

习近平还说，欢迎伊方参与全球发展倡议和全球安全倡议。中方祝贺伊方即将成为上海合作组织正式成员，愿在上合组织框架内加强协调和合作。中方将继续建设性参与伊朗核问题全面协议恢复履约谈判，支持伊方维护正当合法权益。

莱希说，伊中传统友谊深厚，双方关系具有重要战略意义。伊方坚定致力于同中国加强各领域合作、各层次交流，发展伊中全面战略伙伴关系。伊方坚信，中国将有力维护国家主权和领土完整，实现建设现代化国家的伟大目标。感谢中方在国际事务中秉持公平正义。伊朗即将成为上海合作组织正式成员，这将有利于伊中加强在国际和地区多边框架内合作。伊方支持共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议，愿同中方深入合作，坚持真正的多边主义。