中国专家：碘缺乏病持续消除 但仍应坚持普遍食盐加碘政策

中国地方病防治专家咨询委员会主任委员孙殿军星期五（9月16日）说，中国的碘缺乏病保持持续消除状态，儿童、孕妇人群的碘营养也保持在适宜状态，但还是应该坚持普遍食盐加碘政策。

根据红星新闻报道， 据介绍，中国从1994年实行了全民普遍食盐加碘防治碘缺乏病的措施，实现了碘缺乏病持续消除。特别是近十年，中国的碘缺乏病保持持续消除状态，也看不到新发的克汀病病人。

对于近十年为何能达到上述成果，孙殿军在中国卫生健康委召开的“我们这十年”系列新闻发布会上介绍说，最主要的原因是推广因地制宜、分类指导、科学补碘的措施。过去中国所有省份吃碘盐只有一个浓度，2012年变成三个浓度，20、25、30毫克每公斤，每个省份都按照自己居民的碘营养水平，来选择盐碘浓度。

孙殿军说，中国碘缺乏病重病区或者困难地区一直在西部，像新疆、西藏、甘肃、青海这些省份，近十年，中国给这些地方投入6000多万元（人民币，下同，约1200万新元），用于重点人群应急补碘，西藏和新疆分别自筹经费3亿元、1.2亿元，给当地老百姓，或者免费提供碘盐，或者碘盐提供价格补贴，或者育龄期妇女给予投服碘油丸。

对于下一步工作，孙殿军表示，还是应该坚持普遍食盐加碘防治碘缺乏病策略。中国是外环境普遍碘缺乏的国家，从2018年的调查来看，全国83.6%的乡都处于碘缺乏状态，饮用水的碘含量低于每升10微克。

对于沿海地区可不可以不吃碘盐的问题，孙殿军说，通过调查发现，也必须吃碘盐。目前在推广碘盐的情况下，沿海地区的儿童碘盐水平才处于适宜状态，有些省份的孕妇还不够。但是，藻类食物含碘量非常高，吃这些东西就不用补碘了。

“我们还是要采取因地制宜、分类指导、科学补碘的原则，还是要在科学补碘的情况下，考虑不同地区、不同人群生活外环境的碘水平，他们的膳食情况、生活方式等，做到精准补碘。”

孙殿军强调，下一步还要缩窄碘盐浓度的范围，使得不同人群接受不同盐碘浓度更加精准。此外，不但要重视儿童和孕妇的碘营养，更要重视新生儿和婴幼儿哺乳妇女的碘盐水平。最后，还要重视不同地区人群，比如患有甲状腺疾病的人群，落实差异化补碘措施。

孙殿军说，现在中国已经制定了碘缺乏和碘适宜地区的标准，也制定了碘过量地区的标准。下一步要推动落实，真正做到精准补碘、科学补碘。