台亲绿民调：民众党支持度大增仅落后民进党1.5个百分点

台湾亲绿机构展开的最新民调，执政的民进党支持率仍然领先多个政党，但与上个月相比，支持度大跌7.8个百分点，民众党支持度大增，与民进党之间的差距已缩小至1.5个百分点。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，台湾民意基金会星期五（9月16日）公布的最新政党支持度民调显示，民进党的支持率从8月份的30.2%，大幅度跌至22.4%，国民党则从8月的16.5%，进一步滑落至15.4%，民众党的支持度则增加7.5个百分点至20.9%。

基金会董事长游盈隆分析，民进党支持度陷入空前最低迷状态，处在2016年以来政党支持度最低的时刻，原有的支持者纷纷转向支持两个亲绿政党时代力量和台湾基进，甚至投向台湾民众党，但综观整体选民政治光谱，泛绿仍大于泛蓝，全台性民调显示绿营支持者人数是蓝营支持者的约2.17倍。

游盈隆认为，民进党的民意支持度自今年7月至今，下滑11.8个百分点，必然对民进党的2022九合一选战造成重大冲击。至于国民党，支持度维持在15％上下，以最大反对党而言，这无疑也是一个严重警讯，尤其在地方大选年，国民党籍候选人为求胜选，很可能将积极转向寻求中性选民的支持。

游盈隆说，民众党的支持度在之前的两个月在约15％，现在升至20.9％，创下历史新高，颇有鲤鱼跃龙门气势，也会让人们对年底台北市、桃园市和新竹市等三地选情有不一样的想像，但也质问这个难得一见的支持度，会不会只是昙花一现。民众党在桃园和台北已派出或有他们支持的候选人。

本次调查由游盈隆负责问卷设计，访问期间是2022年9月12、13日，对象为20岁以上的台湾成年人，有效样本1005人，抽样误差为在95%信心水准下约正负3.09个百分点。