七匹狼与特步家族联姻

“特步小公主与七匹狼公子喜结良缘”的消息在网络上传开。品牌方星期四（15日）网传联姻的真实性。分析认为，创二代的珠联璧合，也意味着闽系两大富商家族及其管理企业的关系将更进一步。

据时代财经报道，品牌方证实，七匹狼创始人周少雄的儿子和特步创始人丁水波的女儿联姻。相关消息继而登上微博热搜榜单。有网友留言：“韩剧的味道出来了”。还有网友为改编两大品牌广告语而费尽心思，“特步，狼一般的感觉。”

公开资料显示，周力源出生于1996年，丁敏佳则出生于1997年，这两位名副其实的“95后”已经在各自的家族企业中有了举足轻重的地位。

周力源曾在加拿大多伦多大学学习艺术史，2018年正式加入七匹狼，担任七匹狼狼图腾主理人。此外，他还参与七匹狼投资的国际轻奢品牌Karl Lagerfeld的运营管理。该品牌因为是德国著名服装设计师“老佛爷”拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）的同名品牌被熟知，七匹狼在2017年收购其大中华区业务。

年龄更小的丁敏佳近期也活跃于特步的各类活动中，对外头衔则是特步在2021年新开拓的女子品类“半糖系列”的主理人，她不仅参与特步女子品类的调研和全程规划，还亲自上阵拍摄产品海报，为其代言。

公开资料显示，该系列在2021年线上线下推出了17款41个SKU，流量小花迪丽热巴为其主要代言人，这一产品线的开拓曾被看做是传统运动品牌特步拥抱年轻化，走向时尚与开放的标志。

今年上半年，随着福建八马茶业递交招股书，大股东王文彬夫妇与安踏、七匹狼、高力控股三家上市公司的“联姻”关系也浮出水面，而前不久安踏的公子也是福建系豪门之间的联姻，所以这一点都不奇怪。

