苏州保时捷电动车碰撞护栏后着火

中国一辆保时捷电动车碰撞后打不开门，电池起火后烧死了车主。对此，保时捷中国相关人士回应说，如有需要，保时捷当地经销商会积极配合协助警方调查取证，暂时没有更多细节。

据第一财经报道，中国苏州一辆保时捷Taycan9月5日碰撞护栏后引发大火，路过群众想营救却没办法从外部打开车门，致车内人员无法脱困未能逃生。

保时捷Taycan是保时捷设计的第一代纯电动汽车。保时捷中国相关人士星期三（14日）就此回应说，目前得知此事件由交通事故引起，交警部门已介入调查。如有需要，保时捷当地经销商会积极配合协助警方调查取证，暂时没有更多细节。

负责调查事故的苏州市公安局吴中大队人士说，的确是有这起事故，事情挺严重的，时间大约是凌晨。大队和支队正在一起处理事故，并请专家介入调查，目前调查结果还没出来，因此具体情况不方便透露。

近几个月以来，已发生多起汽车碰撞后车门无法打开，并导致车内乘客伤亡的事件。比如在7月8日，一辆雷克萨斯LM300h与道路中间波形护栏、限高架水泥墩发生碰撞，使得车辆车头严重受损并不断冒烟，全车车门均处于锁死状态，最终导致一名乘客身亡。

某德系车企研发工程师告诉记者，特斯拉、保时捷Taycan等车型均采用了隐藏式门把手，但隐藏式门把手的安全逻辑和传统机械门把手一致，在车辆判断发生事故或出现气囊点爆等情况下，门把手应当自动解锁或弹出；但在一部分实际案例中，门把手并没有弹出。

和车门无法打开相比，新能源汽车碰撞后，动力电池起火的案例更多。

目前，电池安全仍旧是大部分车企需要解决或者完善的难点。某电池企业研发人员董军说，尽管车企使用了很多技术手段提升电池的安全性，但客观来说，目前的电化学体系尚无法完全杜绝电池事故的可能性，电池包外部的损坏，充放电带来的析锂、枝晶等都可能造成风险。

