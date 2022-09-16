中国制裁波音总裁、雷神董事长等参与售台武器人士

针对美国向台湾出售武器的问题，中国外交部发言人毛宁星期五（9月16日）说，中国政府决定对参与此次售武的雷神技术公司董事长兼首席执行官海耶斯、波音防务公司总裁兼首席执行官卡尔伯特实施制裁。

毛宁在中国外交部例行记者会上回应记者提问时说，美国向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报的规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方为此坚决反对，予以强烈谴责。

她说，为了维护中国主权和安全利益，中国政府决定对参与此次售武的雷神技术公司董事长兼首席执行官海耶斯、波音防务公司总裁兼首席执行官卡尔伯特实施制裁。

毛宁还说，中方再次敦促美国政府和有关方面恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。中方将根据形势发展继续采取一切必要措施坚定维护自身主权和安全利益。

美国国务院9月2日宣布已批准一项总额11亿6000万美元（约16.27亿新元）的对台军售案，包括可用于空对空和地面攻击任务的“侧卫”导弹，可用于追踪并击沉来袭船只的鱼叉反舰导弹，以及用于维护和升级自2013年起运行的雷达预警系统。

鱼叉导弹的主要承包商是波音公司；“侧卫”导弹和雷达项目的主要承包商则为雷神公司。

中国大陆驻美大使馆发言人刘鹏宇同天表态反对这项军售案，称这项军售案向“台独”分裂势力发出了错误的信号，严重危害中美关系和台湾海峡的和平与稳定。