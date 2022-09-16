中国家庭18万亿美元资产料将从楼市转入金融产品

中信里昂证券预计，随着中国的房地产市场恶化，中国家庭未来九年将把127万亿元人民币（25.52万亿新元）资金转入金融产品，金融机构应为此做好准备。

据彭博社报道，中信里昂证券中国金融研究部主管范海烁估计，到2030年，房地产在中国家庭资产配置中的占比将从2021年的37%下降至26%。相比之下，共同基金、理财产品和保险等投资资金在此期间的占比将从13%上升至21%。

范海烁星期四（15日）在中信证券的中信里昂证券旗舰投资者论坛上写道，未来几年，由专业人士管理的产品将收获一大块新资金蛋糕，对金融机构而言，这意味着家庭资产负债表就是一座金矿。

这种转变将标志着，数十年来中国消费者把房地产作为最安全财富增长方式的做法将发生天翻地覆的转变。这既会突出表明中国房地产市场低迷的长期影响，也会彰显中国新兴的金融行业的潜力——这个市场的规模估计在57万亿美元左右。

范海烁估计，到2030年，金融机构来自家庭资产的收入可能会增长一倍以上，达到21亿元人民币。随着更多资金转向金融产品，共同基金和金融科技公司的市场份额预计将增加。

范海烁称，过去10年，金融机构主要寻求的是通过向家庭放贷而收获来自家庭负债侧的收入，未来，家庭资产侧的收入，即提供理财服务赚取手续费，将成为金融机构的新动力。

过去一年，随着负债累累的开发商停止项目建设，以及中国严格的防疫政策抑制了经济活动，曾经作为中国炽热增长引擎的房地产行业遇到了严峻挑战。

中国新建商品住宅销售价格已经连续12个月下跌，8月份环比 下降0.29%。

