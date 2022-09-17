成都星期六再次全员核酸检测

刚刚解除封控的四川省成都市星期六（9月17日）再次在全市范围进行全员核酸检测。

据“成都发布”微信公号消息，成都市冠病疫情防控指挥部星期五（16日）通告称，当前成都市疫情防控取得阶段性成果，疫情形势稳定向好，为防止隐匿传播风险，决定于17日7时至14时在全市范围内再开展一次全员核酸检测。

指挥部要求全体市民按照应检必检要求，分时段完成全员核酸检测。未按要求参加核酸检测人员将赋码管理。

通告称，尚未逐步有序恢复正常生产生活秩序的街道，以及高中风险区域按照相关规定严格落实核酸检测要求。其他正在隔离人员、居家健康监测人员以及重点行业、重点人群等，按相关规定进行核酸检测。

通告要求，各级党政机关、企事业单位、生产经营单位要督促员工及时在居住地或工作地参加核酸检测。工作返岗（含首日返岗）需查验48小时内核酸阴性证明。

本轮疫情发生后，拥有2000多万居民的成都市在9月1日起宣布全市“原则居家”，官方在14日晚宣布，因目前疫情形势总体可控，决定从15日中午12时起调整锦江区、双流区、高新区、青羊区、金牛区、武侯区和成华区等中心城区近期无社会面新增病例区域的防控措施，逐步有序恢复正常生产生活秩序。

成都市中心城区六区15日当天已进行了一轮全员核酸检测。