王毅谈习近平中亚行：为开启国家建设新征程创造更多有利国际条件

中国国家主席习近平自疫情暴发以来首次出国访问，于9月14日至16日出席在撒马尔罕举行的上海合作组织峰会，并对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦进行国事访问。中国国务委员兼外交部长王毅在行程结束之际受访时说，习近平主席此次中亚之行，为处在十字路口的国际地区形势带来更多稳定因素，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程创造更多有利国际条件。

根据新华社报道，王毅说， 习近平此访正值世界百年变局加速演进，冠病疫情反复延宕，大国关系深刻调整，地缘冲突蔓延外溢，人类社会面临诸多难题和挑战。此访又逢中国共产党第二十次全国代表大会召开在即，神州大地生机勃发，全国人民勠力同心，民族复兴迎来光明前景。这是习近平主席在疫情发生以来首次出访，意义重大、时机特殊，是中共中央统筹国内国际两个大局、面向亚欧大陆采取的一次重大外交行动，是在关键历史节点开展的一次具有里程碑意义的重要访问。

王毅说，舆论普遍认为，习近平主席在疫情发生后首次出访选择中亚具有重大战略意义，是以上合“朋友圈”破解美对华“包围圈”的战略之举，充分彰显习近平主席的强大自信和非凡影响力，表明中国国际地位和影响力进一步增强。在国际风云激荡、风险挑战积聚的大环境下，习近平主席此次中亚之行，为贯通亚欧大陆的丝绸之路增添更多生机活力，为处在十字路口的国际地区形势带来更多稳定因素，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程创造更多有利国际条件，充分体现了大国大党领袖胸怀天下、引领时代的大格局、大担当。

王毅说，今年是上合组织宪章签署20周年，也是成员国长期睦邻友好合作条约签署15周年。这些年来，上合组织弘扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，在欧亚地区和国际事务中积极发挥了上合力量，作出了上合贡献。另一方面，当今世界团结与分裂、合作与对抗的矛盾日益突出，上合组织维护地区和平安全面临诸多考验，各成员国维护自身安全稳定遭遇严峻挑战。习近平主席着眼上合组织和各成员国面对的新形势新任务新难题，在撒马尔罕峰会上发表重要讲话，紧扣今年适逢上合组织承前启后的重要年份，从战略和全局高度看待和指引上合组织发展，就各成员国加强团结、推动本组织未来发展提出重大倡议主张。

习近平主席深刻总结上合组织成功经验——坚持政治互信、坚持互利合作、坚持平等相待、坚持开放包容、坚持公平正义，指出这“五个坚持”充分体现了“上海精神”，始终是上合组织的生命力所在，也是必须长期坚持的根本遵循。“五个坚持”也是真正多边主义的实践，是对传统集团政治的超越，回答了在新的时代背景下应当推进什么样的新型区域合作、如何推进新型区域合作的问题，对上合组织自身建设、对促进国际关系健康公正发展均具有重要指导意义。

关于上合组织未来建设方向，习近平主席指出，新形势下，上海合作组织作为国际和地区事务中重要建设性力量，要勇于面对国际风云变幻，牢牢把握时代潮流，不断加强战略自主，巩固深化团结合作，推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。习近平主席为此提出五点建议，强调要加大相互支持、拓展安全合作、深化务实合作、加强人文交流，坚持多边主义，这些建议契合各成员国求团结、促稳定、谋发展的共同心声，为上合组织擘画了前进路线图、描绘了合作新前景。

特别值得指出的是，此次峰会前，越来越多国家申请加入上合组织。中方和上合组织成员国一道，通盘统筹、平等协商，在峰会上接收伊朗为成员国，支持启动白俄罗斯加入程序，批准埃及、沙特、卡塔尔、同意巴林、马尔代夫、阿联酋、科威特、缅甸为新的对话伙伴。上合组织迎来新一轮最大规模扩员，巩固扩大了作为世界上人口最多、幅员最为辽阔的地区合作组织的地位和影响，再次彰显出“上海精神”的生命力、凝聚力和吸引力。这次扩员也充分表明，上合组织不是封闭排他的“小圈子”，而是开放包容的“大家庭”。

王毅说，习近平主席在撒马尔罕还应约同出席上合峰会的10国领导人举行双边会晤，并出席中俄蒙三方会晤。其中既有近年来多次会面的老朋友，也有初次见面的新朋友，议题多、内容深、成果实，对引领双边关系发展和促进地区和平稳定起到了举旗定向、提纲契领的重要作用。

习近平主席同俄罗斯总统普京举行今年以来第二次面对面会晤，也是疫情发生以来中俄元首首次在国际场合会晤。两国元首积极评价今年以来两国保持的卓有成效的战略沟通，表示将继续在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，加强在多边框架内的协调配合，推动各方增进团结互信，维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益。

王毅特别指出，针对个别国家近期以来图谋损害中国主权、干涉中国内政的行径，上述国家领导人在会面时都主动重申，将继续坚定恪守一个中国原则，坚定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场。这再次表明，公道自在人心。中国得道多助。

王毅还提到，此次同习近平主席会晤的各国领导人都主动预祝中共二十大取得圆满成功，都表示对中国的发展前景充满信心，都希望全面加强同中国的互利合作，也都期待中国在国际事务中发挥更大作用。



王毅说，习近平主席此访立足中亚周边，面向亚欧大陆，总揽全球变局，是习近平外交思想的又一次成功实践和生动体现。中共十八大以来10年间，在以习近平为核心的中共中央坚强领导下，中国对外工作踔厉奋发、攻坚克难，取得了开创性、历史性成就。新时代的中国始终把自身发展置于人类发展的宏大坐标系，不断汇聚中国人民与世界人民利益的最大公约数，牢牢站在历史发展的正确一边、时代潮流的进步一边，行大道、利天下、得人心。

