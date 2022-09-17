中国证监会：将持续“零容忍”打击证券违法活动

中国证监会党委书记、主席易会满星期五（9月16日）表示，要依法从严打击证券违法活动、有效维护市场秩序依然任重道远，证监会将持续“零容忍”打击证券违法活动。

根据澎湃新闻报道，易会满在出席《关于建立健全资本市场行政执法与检察履职衔接协作机制的意见》（下称《协作意见》）的签署仪式上指出，今年以来，证监会坚持稳字当头，强化资本市场功能发挥，积极助力市场主体纾困解难，深化资本市场改革开放，稳增长、防风险、促改革各项工作取得了积极成效。

“在最高检等单位的共同努力下，贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》取得了重大进展，证券违法成本过低的情况在制度层面得到了根本改变，证券期货领域案件多发态势得到一定程度的遏制，依法从严打击证券违法活动的合力初步形成，市场生态持续改善，市场韧性得到增强。”易会满表示。

易会满进一步指出，在这个过程中，最高检依法惩治证券违法活动成绩突出、效果明显，为资本市场健康稳定发展、防范化解金融风险、保护投资者合法权益提供了有力支持和保障。

易会满强调，依法从严打击证券违法活动、有效维护市场秩序依然任重道远，加强与司法机关的协作配合十分必要。

易会满说：“证监会将进一步强化与最高检的工作协同，进一步加强资本市场法治和基础制度建设，完善证券执法司法体制机制，持续‘零容忍’打击证券违法活动，保护投资者合法权益。”