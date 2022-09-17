中国向IAEA提交立场文件 反对AUKUS澳洲核潜艇计划

中国向联合国国际原子能机构（IAEA）季度会议提交立场文件，指责美国、英国、澳大利亚三边安全伙伴关系（AUKUS）的核潜艇计划涉及非法转让核武器材料。

路透社报道，去年9月，美英澳宣布建立三边安全伙伴关系（AUKUS）。按三边联盟协议，美英将协助澳洲海军建立核潜艇部队，而澳洲计划建造至少八艘核潜艇。本周以来，北京已多次对美国和英国将协助澳洲建造核潜艇一事发出批评。

IAEA对AUKUS核潜艇项目的透明度表示满意，而IAEA总干事格罗西此前说，澳洲八艘核潜艇将采用“高浓缩铀”，这意味着澳洲核潜艇是使用武器级或接近武器级的核燃料。

至今，在《不扩散核武器条约》（NPT）的缔约国中，只有被条约承认为拥有核武器国家的美国、俄罗斯、中国、英国和法国拥有核潜艇。

与传统军舰相比，核潜艇能够更长时间潜伏在水下，而且更难被发现。

中国在本周的IAEA理事会季度会议上，向IAEA35个理事国提交的一份立场文件中指出，“AUKUS伙伴关系涉及核武器材料的非法转让，这实质上是一种核扩散行为”。

而澳洲表明，它无能力也不愿意利用核潜艇中的燃料来制造核武器，因为这些核潜艇将配备的“焊接动力装置”，包含需要经过化学处理才能用于制造原子弹的核材料，并强调澳洲既不拥有也不想要能够制造核材料的设施。

美英澳三国和IAEA说，只要与IAEA进行相关的必要安排，《不扩散核武器条约》可允许海军核动力安排。

但中国表示反对，理由是核材料将被转移到澳洲，而不是由澳洲生产。中国辩称，IAEA已超越它的职责范围，并希望通过一未具名的“政府间”程序对澳洲核潜艇项目进行审查，而不是交由IAEA负责。

中国也在长达七页的立场文件中指出，AUKUS三国正试图“绑架”IAEA，以便“洗白”它们的核扩散行为。